BİM 18 Nisan 2023 aktüel ürünler satışta! BİM'de bu Salı neler var?

BİM 18 Nisan aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 97,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kuruyemiş ve bisküvi çeşitleri geniş yer kaplıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 18 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Atıştırmalık ve Çikolatalar, Bisküvi ve hazır gıdalar, soğuk ve Sıcak İçecekler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kahvaltılık çeşitleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda kahvaltılık ve atıştırmalık gıda ürünleri, tereyağı, tost peyniri ve Nesquik gevrek gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri...

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Banvit Piliç Baget 44,50 TL, Erpiliç Bütün Tavuk 39,50 TL, Mezzet Revani Çeşitleri 25 TL, Erpiliç 750 gr Piliç Salam 32 TL, Dost 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, Sultan 100 gr Kavurma 35,50 TL, Fair 900 ml Fairgold Vegan 45 TL, Dizi 750 gr Sargılı Şeker 25,50 TL, Tat 300 gr Kahvaltılık Sos 24,50 TL, Bizim 4×250 gr Margarin 38,25 TL, Poltat 1000 gr Reçel Çeşitleri 39 TL, Unlux 540 gr Ekmek Lavaş 17,50 TL, Polonez 150 gr Hindi Füme 23,75 TL, Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 29,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 97,50 TL, Keskinoğlu 1000 gr Schnitzel 49,75 TL, Hurmatat 265 gr Hurma Suyu 39,50 TL, Kerem 3×180 gr Labne Peyniri 56,50 TL, Indomie 20'li Noodle Çeşitleri 77,50 TL, Kaanlar 200 gr Zeytin Çeşitleri 13,50 TL, Binboğa 240 gr Süzme Çiçek Balı 29,50 TL,

Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 24,50 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 179 TL, Seyidoğlu 350 gr Bademli Yaz Helvası 26,50 TL, Pek Food Gurme 400 gr Üçgen Mantı 32,50 TL, Cem 800 gr Doğal Yağlı Siyah Sele Zeytin 69,50 TL, Nesquik 700 gr Kakaolu Buğday ve Mısır Gevreği 49,50 TL'den yer alacak.

BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri devamında; Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında; Eti 3×143 gr Etimek 35 TL, Teksüt 1 Kg Tereyağı 169 TL, Haribo Yumuşak Şeker 14,50 TL, Simbat 250 gr Kırık Ceviz İçi 39,50 TL, Mixim 220 gr İzmir Bombası 19,50 TL, Eti 3×75 gr Portakallı Bisküvi 15,50 TL, Ozmo Kakaolu Fındık Kreması 9,50 TL, Star 100 gr Krak Patlamış Mısır 9,50 TL,

List 150 gr Kızartılmış Yer Fıstığı 17,50 TL, Simbat 300 gr Karışık Kuruyemiş 29,50 TL, Eti Burçak Çörekotlu Tuzlu Bisküvi 21,50 TL, Keyifçe 150 gr Fitil Lokum Çeşitleri 32,50 TL, Şölen Luppo Portakallı Sandviç Kek 22,50 TL, Sek 330 ml Bademli Kahveli İçecek 13,50 TL, Jacobs Monarch 100 gr Filtre Kahve 26,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bim aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Link 200 ml Bisküvi & Muz Aromalı İçecek 3 TL, Star Krak 150 gr Yer Fıstıklı Mısır Çerezi 12,50 TL, Torku 142 gr Karamelli & Fındıklı Gofret 13,50 TL, Gold Harvest 200 gr Tuzlu Boncuk Yer Fıstığı 16 TL, Sarıyer 2,5 Litre Karışık Meyve Aromalı Gazoz 15 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta salı günü Fiskobirlik 700 gr Nuga Kakaolu Fındık Kreması 79,50 TL, Eti Burçak 3×117 gr Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 22,75 TL, Eti Burçak 3×123 gr Sultani Üzümlü ve Kepekli Bisküvi 22,50 TL, Nesquik 420 gr Çikolatalı İçecek Tozu ve 420 gr Matara Set 49,50 TL, Klasik 200 gr Kahve ve 200 gr Kahve Beyazlatıcısı Set Nescafe 89 TL olarak sizlerle olacak.