ŞOK 19 Nisan 2023 aktüel ürünler satışta! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta Bilgisayar kasaları, monitörler, modern ev eşyaları, Michael Kors marka çanta çeşitleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta mobilya grubunda ahşap 3 Kapaklı Gardrop 1799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Mayıs sonuna kadar geçerli olacak ek sayfada yaz tatili için hazırlanmış ürünler satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 19 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta; Elektronik ev eşyaları, oyuncak çeşitleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri, çok amaçlı eşyalar ve mobilya çeşitleri yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan bilgisayar ekipmanlarından; Gamers Arena Sangal Pro Gaming Pc 15299 TL. Gamers Arena Sangal Strike Gaming Pc 12199 TL. Gamers Arena Sangal Hell Gaming Pc 8399 TL. Asus İntel Core İ5 8GB DDR4 512 GB SSD diskli Notebook 10499 TL. Acer Aspire Notebook 5499 TL. Zota Gaming 8GB Zotac Twin Edge 6999 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 19 Nisan aktüel ürünler kataloğunda "Şok Ekstra Ürünler" etiketiyle satışa sunulacak olan elektronik ürünlerde; Samsung 27″ Full HD Smart Monitör 4099 TL. VievSonic 24″ AMD Curved Gaming Monitör 3199 TL. Twisted Minds 23.8 Çerçevesiz Gaming Monitör 1999 TL. Phılıps Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 499 TL. Redragon Fobos Çift Mikrofonlu Webcam 299 TL. Twisted Oyuncu Masası 2299 TL. Redragon Octopus RGB Gamer Mouse 199 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan fırsat ürünlerinin devamında; Michael Kors Jet Set Çanta 5499 TL. Michael Kors Jet Set Charm Bej-Kahve Çanta 4499 TL. Michael Kors Maeve Bej-Siyah Çanta 5499 TL. Michael Kors Sienna Kahve Çanta 6599 TL. Michael Kors Jet Set Charm Siyah Çanta 3299 TL. Michael Kors Suluvan Kahve Çanta 6599 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta mobilya grubundaki ürünlerde; Tiamob Melis Atlantik TV Ünitesi 799,90 TL. Tiamob Agora Çekmeceli Şifoniyer 1149 TL. Tiamob Seyran 3 Kapaklı Gardrop 1799 TL. Tiamob Metal Ayaklı Katlanır Masa 529,90 TL. Tiamob Güzün 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Aynalı Gardrop 3899 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok 19 Nisan 2023 KataloğuNUN Oyuncak grubu içinde yer alan; Pilsan Spark ATV 1499 TL. Rookie Big Foot Katlanabilir Scooter 499,90 TL. Kukuli Kitap Çeşitleri 14,99 TL. Gokıdy Taşıyıcı Tır Seti 149,90 TL. Jumbo Sürpriz Yumurta 14,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında ise yaz tatili için hazırlanmış harika ürünler var.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 1000 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 32 TL, 24'lü Ülker Halley Mini 27 TL, 32'li Ülker Cafe Crown 3'ü 1 Arada 65 TL ve 16 yıkamalık Persil Sıvı Deterjan 40 TL olacak.

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