A101'de bu hafta neler var? A101 20 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 20 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Kamp ürünleri, tekstil ve giyim, züccaciye ve mutfak ürünleri, çok amçalı ev eşyaları, oyuncaklar ve temel ihtiyaç kapsamında gıda ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 20 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 20 Nisan Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, çeyiz ürünleri, züccaciye, ev tekstili ve mutfak ekipmanlarında sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve çocuklar için hazırlanmış ürünler indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 8999 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 5899 TL, Hı-Level 55″ Ultra HD Smart TV 6599 TL, Onvo 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV 2299 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Xiaomi 10C Cep Telefonu 4999 TL, Piranha Gaming Klavye 149 TL, Piranha Oyun Kolu 34,95 TL, Piranha Full HD PC Kamera 79,95 TL, Piranha Stereo 1+1 Hoparlör 89,95 TL, Piranha Gaming Mouse 79,95 TL, Piranha Gaming Kulaklık 159 TL, Piranha USB Çoklayıcı 49,95 TL, Piranha Notebook Standı 49,95 TL, Piranha Büyük Boy Oyuncu Mousepad 69,95 TL, SanDisk 64 GB Micro SD Kart 119 TL, SanDisk 64 GB USB 3.2 Bellek 129 TL, Lenovo Bluetooth Kulaklık 239 TL'den satılacak.

A101'in bu hafta için hazırlanmış Beyaz Eşya grubundaki fırsat ürünlerinde ise; SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 5099 TL, SEG Bulaşık Makinesi 5499 TL, Çit kapılı, 242 litre net hacimli SEG Buzdolabı 5499 TL, SEG Termosifon 2999 TL, Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 2799 TL olarak sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Singer Dikiş Makinesi 1.999 TL, Fantom Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.249 TL, Homend Functionall Multi Blender Seti 699 TL, Xiaomi Airfryer Yağsız Fritöz 4.399 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 169 TL, Flavel Tost Makinesi 599 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 199 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL, Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta 23 Nisan Çocuk Bayramı için hazırlanan ürünlerde; Bisiklet 12 Jant 499,95 TL, Bisiklet 16 Jant 1.499 TL, Piranha Akıllı Drone 579 TL, Triathlon Işıklı Scooter 269,95 TL, Katlanabilir Mini Kamp Sehpası 149,95 TL, Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 149,95 TL, Ahşap Kollu Küçük Boy Plaj Piknik Sandalyesi 149,95 TL, Çocuk Masa Takımı 299,90 TL olarak yer alıyor.

20 Nisan A101 kataloğunda ayrıca; Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990 TL, Plastik Şampuanlık 39,95 TL, Toka & çorap Düzenleyici 5,95 TL, Ütü Masası 279,95 TL, Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL, Sepet Çeşitleri 32,50 TL, Silikon 10'lu Mandal 16,50 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 99,95 TL, Tuvalet Kağıtlık 89,95 TL, Askılı Banyo Rafı 89,95 TL, Canlı Çiçek Mini Saksıda Kaktüs 7,95 TL, Kokulu Mum 34,95 TL, Süsleme Işığı 39,95 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

A101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; JUNO Bayan Emma Eva Kalın Taban Terlik 79,95 TL, Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL, Kilim 99,95 TL, Karakter Lisanslı Kırlent 59,95 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,95 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 159 TL, Silk&Blue Kız Çocuk 3'lü Slip 32,95 TL, Silk&Blue Kız Çocuk 2'li Boxer 27,50 TL, Silk&Blue Erkek Çocuk 3'lü Boxer 49,95 TL, Silk&Blue Erkek Çocuk 2'li Slip 29,95 TL, Silk&Blue Kız ve Erkek Çocuk Kalın Askılı Atlet 24,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101'de bu hafta bizleri çok sayıda Züccaciye ve mutfak ürünleri karşılıyor. İşte; büyük indirimlerle bu fırsat ürünleri; Hascevher Tava ve Sahan Seti 279,95 TL, Metal Çaydanlık 319,95 TL, LAV Tokyo Saklama Kabı 69,95 TL, Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi 199,90 TL, Brita MAxtra ve 2'li Yedek Filtre 149,95 TL, Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 139,95 TL, Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL, Nehir Çay Kaşığı 8,95 TL, Nehir Tatlı Kaşığı ve Tatlı Çatalı 12,95 TL, Nehir Yemek Kaşığı ve Yemek Çatalı 14,95 TL, Nehir Servis Gereçleri 55 TL,

Figürlü Dondurma Kabı 19,95 TL, Lisanslı Bardak 4,50 TL, Desenli Matara 22,50 TL, Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 89,95 TL, Desenli Seramik Çerezlik 9,95 TL, Kılıflı Cam Matara 29,95 TL, Sürahi 34,95 TL, Vera Kase 29,95 TL, Büyük Kilitli Contalı Saklama Kapları 22,50 TL, Baharatlık 4 Gözlü 29,95 TL, Küçük Saklama Kapları 4,95 TL, Salata Kurutucu 69,95 TL, Kulplu Kesim Panosu 37,50 TL, Kapaklı Kase Seti 44,95 TL, Figürlü Saklama Kabı 17,50 TL, Kahve Süt Köpürtücü 39,95 TL, Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 18,50 TL, Soyacak Çeşitleri 8,95 TL olarak satışa sunulacak.

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