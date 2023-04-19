BİM'de bu hafta neler var? BİM 20 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Nisan 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler, bayram dolayısıyla erkene çekilerek perşembe günü raflarda yerini alacak. BİM kataloğunda; Kumtel Beyaz Ankastre Set, Kapaklı Kavurma Sacı, Büyük Derin Çelik Tencere, Philips Süpürge ve kulaklık çeşitleri dikkat çekiyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta Paşabahçe ürünleri indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 20 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta Elektronik ve Teknoloji ürünler, Elektrikli Ev ürünleri, Tekstil ve Giyim, Züccaciye, Mutfak, Oyuncak ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim kapsamında fırsat ürünleri yer alıyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 20 Nisan tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; TCL 55 İnç Ultra HD Android Led TV 9999 TL, Philips Süpürge 2.699 TL, Kumtel Beyaz Ankastre Set 4.299 TL, Braun Blender Set 1.799 TL, Fakir Neon Çay Makinesi 599 TL olacak.

BİM'de bu hafta elektronik ürünlerin başında; 2.699 TL fiyatıyla Philips Süpürge geliyor. Ayrıca; HP Tanklı 516 A10 Yazıcı 3,999 TL, HP 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası 399 TL, HP Bluetooth Wirelles Klavye 399 TL, Çift simli, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu 64 GB hafıza ve 3 GB ram kapasiteli Casper VİA V30 Cep Telefonu 3,599 TL fiyattan satılacak.

BİM'de ayrıca; Kulaklık Çeşitleri 59 TL, Polosmart Tws Kulaklık 199 TL, Polosmart Işıklı Bluetooth Speaker 139 TL, Polosmart Karaoke Mikrofon 179 TL, Polosmart Gaming Mouse ve Mousepad 99 TL, Polosmart Çocuk Kulaklığı 149 TL, Kedi Desenli Baskül 119 TL, Kedi Figürlü Kulaklık 39 TL, Elektronik Yazı Tahtası 129 TL, Dönen Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 149 TL, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 1.999 TL, BMW 24 GT3 Uzaktan Kumandalı Araba 349 TL, Rookie Işıklı Scooter 329 TL'den satılacak.

BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerininin devamında çok amaçlı ev eşyaları yer alıyor. Mimilos Katlanır Masa 199 TL, Stanley Outdoor Termos 529 TL, Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 179 TL, Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 259 TL, Organizerli Kahvaltılık 129 TL, Sürgülü 5 Litre Kapak Erzak Kabı 65 TL, Sürgülü 7,5 Litre Kapak Erzak Kabı 75 TL, Sürgülü 10 Litre Kapak Erzak Kabı 85 TL, Okyanus Mutfak Gereçleri 19,50 TL olacak.

Bim aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubundaki ürünler bu kadarla da kalmıyor. Paşabahçe Niagara Sürahi 79 TL, Paşabahçe Iconic Su Şişesi 33,50 TL, Paşabahçe 3'lü Lela Su Bardağı 39,50 TL, Paşabahçe 3'lü Lela Meşrubat Bardağı 42,50 TL, Paşabahçe 2'li Mezze Tabak 27,50 TL, Paşabahçe Kristalin Lavinia Kase 99 TL, Paşabahçe Viva Kavanoz 55 TL, Paşabahçe Viva Kavanoz 65 TL, Paşabahçe Viva Kavanoz 75 TL,

Züccaciye grubunda ise; Desenli Mikser Kabı 32,50 TL, Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL, Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL, Yuvarlak Tencere 27,50 TL, Mısır Kovalı Pipetli Bardak 21,50 TL, Rakle 3'lü Dekorlu Ayaklı Meşrubat Bardağı 99 TL, Rakle 3'lü Dekorlu Su Bardağı 59 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 18,50 TL, Glass in love 6'lı Cam Kupa 59 TL'den satışa sunulacak.

Paşabahçe Chef Kapaklı Saklama ve Karıştırma Kabı 59 TL, Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 39,50 TL, Paşabahçe 4'lü Gala Ayaklı Çay Bardağı 65 TL, Paşabahçe Desenli Ölçü Bardağı 20 TL, Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 109 TL, Paşabahçe 6'lı Frezya Kase 49 TL, Paşabahçe 6'lı Frezya Kase 65 TL, Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı 29,50 TL, Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı 55 TL fiyatla müşterileri karşılayacak.

Bu hafta BİM kataloğunun oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile; Lisanslı Müzik Aletleri 39,50 TL, Hot Wheels Arabalar 3'lü 99 TL, Barbie Peri Bebek 89 TL, Sakın Söyleme Kutu Oyunu 49 TL, Konuşan Defne Bebek 60 cm 199 TL, Ay Yıldızlı Balon 6'lı 9,50 TL, Şehir Temalı Fırlatma Seti 119 TL,

Köpük Çıkarıcı Asa 14,50 TL, Oyuncak Gurme Tost ve Tatlı Seti 69 TL, Renkli Hulahop 32 TL, Catch Ball Oyunu 49 TL, Play Doh Yüz Boyası 69 TL, Ayaklı Basket Potası Seti 179 TL, Köpük Tabancası 39,50 TL, Futbol Kalesi ve Top Seti 149 TL, LC Oyuncak Traktör 119 TL, Hikaye Kitapları 19,50 TL, Lisanslı Top 49 TL, Oyun Hamuru 100 gr 7,50 TL'den yer alacak.