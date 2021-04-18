18 Nisan 2021 Pazar 13:49 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 13:49

BİM aktüel ürünlerin bu salı için hazırlanan fırsatları raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta Salı günü için gelen aktüel ürünler arasında; makyaj temizleme mendili ve solüsyonu, ve meyve figürlü eşyalar dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. BİM aktüel ürünler kataloğu ile gelecek tüm fırsat ürünlerini haberimizde görebilirsiniz. Peki BİM'e bu Salı neler gelecek? İşte BİM'de bu Salı satılacak olan aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 NİSAN 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda sevimli dostlarımız için de ürünler bulunuyor. BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Casilli Soft Touch Pijama Takımı, Dekoratif Ledli Aydınlatma, Lionesse Makyaj Aksesuar Seti ve Casilli Meyve Temalı Şortlu Takım gibi ürünlerde uygun fiyatlar yer alıyor.

BİM salı kataloğunda Naturalove marka Meyve Desenli ürünler atasında; Desenli Saç Fırçası 12,90 TL, Meyve Temalı Çanta 12,90 TL, Çilek Figürlü Kirpik Kıvırıcı 8,95 TL, Bambu Kokteyl Kürdan 50'li 6,90 TL, Meyveli Banyo Süngeri 7,90 TL, Meyve Temalı Terlik 22,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise meyve temalı şortlu takım, makyaj aksesuar seti, soft büstiyer, pijama takımı, meyve temalı terlik, saç aksesuarları, banyo süngeri, karton bardak, bambu çubuklu oda kokusu, şampuan, parfümlü tuvalet kağıdı, nefes açıcı burun bandı, kaş kalemi, yüz maskesi, tırnak bakım ürünleri ve katı sabun çeşitleri yer alıyor.

Bim Market bu hafta Kişisel Bakım grubunda ünlü markaların ürünleri satışa sunulacak.

BİM'de bu Salı; Bebek bezi, bebek şampuanı, kolay tarama spreyi, ıslak havlu, ıslak tuvalet kağıdı, bebek zıbını, parfüm, 3'lü eğitici çorap, organik bebek çorabı, şampuan ve tarak ikilisi, arındırıcı peeling, kese sabunluk ve dekoratif ledli aydınlatma cihazları uygun fiyattan satılacak.

Bim Aktüel Kataloğunun ilk sayfasında yer alan yeni fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Casilli Soft Touch Pijama Takımı 65 TL

Casilli Meyve Temalı Şortlu Takım 29,90 TL

Lionesse Makyaj Aksesuar Seti 24,90 TL

Casilli Soft Touch Büstiyer 27,90 TL

Casilli Soft Touch Slip 3'lü 17,90 TL

Comfort Family Meyve Baskılı Çorap 3,95 TL

Comfort Family Kadın Meyveli Babet Çorap 3,95 TL

Naturalove Meyve Desenli Saç Aksesuarları 8,90 TL

Naturalove Meyve Desenli Saç Fırçası 12,90 TL

Naturalove Meyve Temalı Çanta 12,90 TL

Naturalove Çilek Figürlü Kirpik Kıvırıcı 8,95 TL

Naturalove Bambu Kokteyl Kürdan 50'li 6,90 TL

Naturalove Meyveli Banyo Süngeri 7,90 TL

Meyve Temalı Terlik 22,90 TL

Karton Bardak 5'li 2,95 TL

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 16'lı 19,90 TL

Belux Şampuan 750 ml 9,90 TL

Le Petit Marseillais Duş Jeli 2x400 ml 17,90 TL

Green World Aeresol Kolonya 150 ml 5,95 TL

QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez 2'li 7,90 TL

La Diva Katı Sabun 120 gr 4,95 TL

Rebul Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 16,90 TL

Neutrogena Cellular Boost Bakım Serumu 30 ml 29,90 TL

Johnson's Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 14,90 TL

Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendili 2'li 14,90 TL

Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı 10'lu 6,90 TL

Jkosmec Yüz Maskesi 5,95 TL

Kalyon Tırnak Bakım Ürünleri 8,90 TL

Golden Rose Maskara 18,90 TL

Golden Rose Mavi Maskara 14,90 TL

Golden Rose Şeffaf Maskara 12,90 TL

Golden Rose Kaş Kalemi 7,90 TL

Golden Rose Dudak Koruyucu 10,90 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri 57,50 TL

Uni Baby Islak Havlu 3x52 Adet 11,90 TL

Uni Baby Kolay Tarama Spreyi 200 ml 14,90 TL

Bamboo Bebek Zıbını 19,90 TL

Aksesuarlı Bebek Çorabı 5,95 TL

Organik Bebek Çorabı 2'li 5,95 TL

Nazar Bocuğu Küpe / Bileklik 7,90 TL

Kolye 8,90 TL

Cecile Kadın Parfümü 24,90 TL

Tiara's Erkek Parfümü 24,90 TL

Gliss Şampuan + Tarak 17,90 TL

Kese Sabunluk 7,90 TL

Doğal Kabak Lif 11,90 TL

Nivea Arındırıcı Pirinç Peeling 75 ml 16,90 TL

Organik Kadın-Erkek Çorap 2'li 7,90 TL

Jenny & Willy Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı 5,95 TL

Eğitici Figürlü Çocuk Çorap 3'lü 9,90 TL

Organik Çocuk Çorap 3'lü 9,90 TL

Kral Şakir Lisanslı Kız - Erkek Çocuk Çorap 3,95 TL

Kız - Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 14,90 TL

Dekoratif Yastık 24,90 TL

Dekoratif Aydınlatma 19,90 TL

Dekoratif Ledli Aydınlatma 24,90 TL

Sponge Bob Lisanslı Sıvı Sabun 300 ml 9,90 TL

Lisanslı Sürpriz Top 18,90 TL

Lisanslı Çocuk Diş Fırçası 8,90 TL