ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 21 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:16

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerin satışı Çarşamba günü mağaza açılışıyla birlikte başlıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında oyuncak çeşitleri ve bisiklet geliyor. Rampage yuncu setinden elektronik ürünlere, tekstilden elektrikli ev aletlerine, züccaciyeden oyuncak çeşitlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla karşımıza çıkıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik birçok ürünün yer aldığı ŞOK 21 Nisan 2021 Kataloğu incelememize devam edelim.

ŞOK 21 Nisan Aktüel ürünler kataloğunda ilk dikkat çeken aktüel ürünleri Rampage markalı gamer ürünleri oluyor. ŞOK'ta bu hafta Rampage RM-344 24" Oyuncu Monitörü 1.499 TL, KL-R99 X-Jammer Oyuncu Koltuğu 1.099 TL, MP-20 X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 29,95 TL, MR-01 Arena Karbon Oyuncu Masası 649 TL, KB-R57 X-Jammer Oyuncu Klavye 109 TL, SMX-R47 X-Jammer Oyuncu Mouse 99,90 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK Aktüel Ürünlerde bu hafta çocuklar için hazırlanan ürüner arasında; Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 429 TL, Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık 49,95 TL, Asonic Mobil Oyun Kolu 24,95 TL, Rookie Işıklı Scooter 199 TL, Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Kataloğu ile bu hafta ayrıca 450 cc Renga Lisanslı Matara / Pipetli Şişe 7,99 TL, 1180 cc Paşabahçe Lisanslı Karaf 19,95 TL, Paşabahçe Lisanslı Kulplu Bardak 7,99 TL, 19 cm Paşabahçe Lisanslı Tabak 10,95 TL, 14 cm Paşabahçe Lisanslı Kase 9,99 TL ve son olarak 255 cc Lisanslı Bardak 5,99 TL fiyatla satışta olacak.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünler kataloğunda tekstil ve oyuncak grubunda çeşitli ürünler yer alıyor.

ŞOK aktüel kataloğunda; Lisanslı Kırlent Kılıfı 19,95 TL, Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 34,95 TL, Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Terlik 17,95 TL, Erkek Çocuk Pijama Takımı 34,95 TL, Lisanslı Kırlent Kılıfı 19,95 TL, Lisanslı Çocuk Soket Çorap 5,99 TL. Lisanslı Çocuk Çorabı 3,99 TL, GoKidy markalı Yazar Kasa 39,95 TL, Müzik Seti 29,95 TL, Pembe Scooter Motor 19,95 TL, Çift Taraflı Yer Puzzle 16,95 TL, Moda İkonu Yedek Elbiseli Bebek 29,95 TL,

Ambulans İlk Yardım Seti 59,90 TL ve Oval Çay Tepsi 19,95 TL. Lisanslı Tekli Köpük 1,75 TL, Lol Kar Tatili Minikler 59,90 TL, Lisanslı Balon Çeşitleri 4,99 TL, Lol Lisanslı Manyetik Tablet Kutu Aktivite Seti 29,95 TL, Lisanslı Manyetik Figürler 9,99 TL. Lisanslı Manyetik Dart 11,95 TL, Barbie Öğretmen / Rockstar Bebek 30 cm 74,90 TL, Lisanslı Hafıza Oyunu 14,95 TL,

Lisanslı 2in1 Puzzle 12,95 TL, Lisanslı Maske 2,99 TL. Lisanslı Tuz Boyama 5,99 TL Lisanslı Boyama Aktivite 6,99 TL, Lisanslı Kumbara 3,99 TL, Hotwheels Şehir Başlangıç Setleri 59,90 TL, Hotwheels Dokuzlu Arabalar 59,90 TL. Nerf Alpha Strike Fang 39,95 TL, Lol Lisanslı Parti Tabağı ve Bardağı 6'lı 4,99 TL, Lisanslı Sihirli Boyama Resim Kağıdı 14,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde 1400 ml Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı için 11 TL ve 394,5 gram Ülker Eğlence Paketi için 10 TL kampanya fiyatı olacak.

ŞOK Haftanın Ürünleri - Fiyat

Rampage RM-344 24" Oyuncu Monitörü 1.499 TL

Rampage KL-R99 X-Jammer Oyuncu Koltuğu 1.099 TL

Rampage MP-20 X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 29,95 TL

Rampage MR-01 Arena Karbon Oyuncu Masası 649 TL

Rampage KB-R57 X-Jammer Oyuncu Klavye 109 TL

Rampage SMX-R47 X-Jammer Oyuncu Mouse 99,90 TL

Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 429 TL

Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

Asonic Mobil Oyun Kolu 24,95 TL

Rookie Işıklı Scooter 199 TL

Karaoke Mikrofon 59,95 TL

Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL

Lisanslı Kırlent Kılıfı 19,95 TL

Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 34,95 TL

Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Terlik 17,95 TL

Erkek Çocuk Pijama Takımı 34,95 TL

Lisanslı Kırlent Kılıfı 19,95 TL

Lisanslı Çocuk Soket Çorap 5,99 TL

Lisanslı Çocuk Çorabı 3,99 TL

GoKidy Yazar Kasa 39,95 TL

GoKidy Müzik Seti 29,95 TL

GoKidy Pembe Scooter Motor 19,95 TL

GoKidy Çift Taraflı Yer Puzzle 16,95 TL

GoKidy Ambulans İlk Yardım Seti 59,90 TL

GoKidy Oval Çay Tepsi 19,95 TL

Lisanslı Tekli Köpük 1,75 TL

GoKidy Moda İkonu Yedek Elbiseli Bebek 29,95 TL

Lol Kar Tatili Minikler 59,90 TL

Lisanslı Balon Çeşitleri 4,99 TL

Lol Lisanslı Manyetik Tablet Kutu Aktivite Seti 29,95 TL

Lisanslı Manyetik Figürler 9,99 TL

Lisanslı Manyetik Dart 11,95 TL

Barbie Öğretmen / Rockstar Bebek 30 cm 74,90 TL

Lisanslı Hafıza Oyunu 14,95 TL

Lisanslı 2in1 Puzzle 12,95 TL

Lisanslı Maske 2,99 TL

Lisanslı Tuz Boyama 5,99 TL

Lisanslı Boyama Aktivite 6,99 TL

Lisanslı Kumbara 3,99 TL

Hotwheels Şehir Başlangıç Setleri 59,90 TL

Hotwheels Dokuzlu Arabalar 59,90 TL

Nerf Alpha Strike Fang 39,95 TL

Lol Lisanslı Parti Tabağı ve Bardağı 6'lı 4,99 TL

Lisanslı Sihirli Boyama Resim Kağıdı 14,95 TL

Renga Lisanslı Matara / Pipetli Şişe 450 cc 7,99 TL

Paşabahçe Lisanslı Karaf 1180 cc 19,95 TL

Paşabahçe Lisanslı Kulplu Bardak 7,99 TL

Paşabahçe Lisanslı Tabak 19 cm 10,95 TL

Paşabahçe Lisanslı Kase 14 cm 9,99 TL

Lisanslı Bardak 255 cc 5,99 TL