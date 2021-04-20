A101'de bu hafta neler var? A101 22 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu

20 Nisan 2021 Salı 17:35 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 17:35

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 23 Nisan kapsamında çocuklar için birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 22 Nisan 2021 kataloğunda bu hafta; Robot süpürge, Türk kahvesi makinesi, Dikey süpürge, Televizyon ve Bluetooth kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası Buzdolabı, televizyon, cep telefonu, Dik süpürge, Ütü, Robot süpürge, derin dondurucu, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 11 Mart 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda züccaciye ürünü de bulunuyor. Sinbo Döküm tencere 149,95 TL. Tava ve Sahan Seti 99,95 TL. Nehir Döküm Kek Kalıbı 65 TL. Papilla Midi Ürünler 34,95 TL. Benekli Kapaklı kase 3,50 TL. Benekli kase 9,95 TL. Sempatik Yumurtalık 5,95 TL. Süzgeç ve Un Eleği 5,50 TL. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Bulaşıklı 9,95 TL. Kilitli Saklama Kabı 14,95 TL. Borcam Dikdörtgen Tepsi 32,90 TL. Ayaklı Cam Meyvelik 19,95 TL. French Press 22,50 TL. Kelebek Figürlü Cam Kavanoz 11,95 TL. Cam Sürahi 9,95 TL. Lav Cam Kase 2,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 22 Nisan 2021 kataloğundaki aktüel ürünlerin arasında; Toshiba 58" Ultra HD Smart Led Tv, Xiaomi Yürüyüş Bandı, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Roomba 606 Robot Süpürge, Piranha Akıllı Drone, Triathlon Işıklı Scooter, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, FLAVEL Bulaşık Makinesi, Arzum Steamporo Seramik Tabanlı Ütü, Taç Aksu Tava Sahan Seti, French Press 1000 cc, Nehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri, 12 Jant Bisiklet, 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı, Kaymaz Taban Saçaklı Banyo Halısı, Alarmlı Dekoratif Masa Saati Çeşitleri, Bayan Spor Ayakkabı, Lisanslı Twistable Scooter, Ayakkabı Dolabı, Kappa Bay / Bayan Spor Ayakkabı, Solingen Bıçak Seti 3'lü, Taraftar Lisanslı Nevresim Seti ve çok daha fazlası yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

Elektronik ürünlerde ise Netflix, Youtube, Prime Video gibi platformları destekleyen, Wireless Display özelliğine sahip, dahili Wi-Fi modüllü sayesinde internete bağlayabileceğiniz, 3 yıl Vestel servis güvencesi altında garantili olarak satışa sunulan Toshiba 58UL3A63DT UltraHD Smart Led TV 4499 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; 32GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Piranha Tablet 649 TL, 16GB dahili hafızalı, 13MP arka kameralı, 2 yıl garantili Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1599 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta uygun fiyattan satılacak olan beyaz eşyalar arasında; SEG Buzdolabı 1799 TL. Kapı yönü değiştirilebilir Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 999 TL, 5 programlı Flavel Bulaşık Makinesi 1699 TL, 7kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili Flavel Çamaşır Makinesi 1599 TL fiyatla yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde küçük ev aletlerine de yer verilmiş durumda. Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 329 TL, Susuz çalışmaya karşı emniyet sistemli Homend PottomanTürk Kahvesi Makinesi 279 TL ve Robot süpürge 1599 TL'den satılacak.

Özellikle son zamanlarda kullanımı iyice yaygınlaşan, pratikliği ile dikkat çeken bir ürün olan iRobot Roomba 606 Robot Süpürge sadece 1599 TL fiyatı ile müşterisini sevindirecek.

A101 22 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti yer alıyor. Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 219 TL, 3 yıl garantili Fantom Carbon Dikey Süpürge 229 TL, Manikür ve pedikür yapmaya uygun Aprilla El Bakım Seti 49,95 TL, Aprilla Kablosuz Tıraş Makinesi 49,95 TL, Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 14,95 TL, Kiwi Şarjlı Su Pompası 39,95 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni indirim döneminde geçerli olacak A101 22 Nisan kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden birisi de Xiaomi'den. Xiaomi WPA1F PRO Yürüyüş Bandı 3199 TL.

A101'de bu hafta 23 Nisan çocuk bayramı kapsamında çocuklara özel birçok ürün yer alıyor.

Oyuncakların yer aldığı A101 kataloğunda; Sahara 12V Akülü Araba 1299 TL, Oyuncak Bisiklet/Scooter Aksesuarları 27,95 TL, Katlanabilir Fileli Masa Tenisi Seti 99,95 TL, Piranha Hobi Top Tutma Seti 19,95 TL. Sayaçlı Atlama İpi 12,45 TL, Masa Tenisi Seti 19,95 TL, Twistable Scooter 119,95 TL, Dart Seti 37,95 TL, Işıklı Scooter 124,95 TL, Plastik çamurluklu, dolgu tekerli, zincir muhafazalı, denge tekerli ve püsküllü 12 Jant Bisiklet 199 TL.

A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler en çok minikleri sevindirecek. Çocuk Güneş Gözlüğü 19,95 TL, Piranha Akıllı Dron 229,95 TL, Oyuncak Aktivite Masası 199,95 TL. Ahşap Tepsi Boyama Kiti 69,95 TL, Gokidy Kinetik Kum Seti 15,95 TL, Oyuncak Puset 19,95 TL, İlk Arabam 59,95 TL, Lisanslı Uçurtma çeşitleri 12,95 TL, Dolu Çocuk Piknik Masası 149 TL, Barbie Bebek 32,95 TL, Play-Doh Oyun Hamuru Mini Setler 45 TL.

Oyuncak kale ve Pota 79,95 TL, HotWheels Tekli Arabalar 8,95 TL. Lisanslı Karavan Çadır 59,95 TL. Hot Wheels Fırlatma Seti 29,95 TL. Frozen Surprise Adventıre Kutu Oyunu 26,95 TL. Ben Neyim Oyunu 34,95 TL. Lisanslı Puzzle 11,95 TL. Oyuncak Basketbol 11,95 TL.

4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229,95 TL. Ayakkabı Dolabı 175 TL. Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 12,95 TL. Bayan Ayakkabı Saklama Kutusu 9,95 TL. Vakumlu Silikon Kaplama Ürünler 15,95 TL. Dekoratif Masa Saati 16,95 TL. Çantalı Vakumlu Hurç 24,95 TL. Kappa Bayan Ayakkabı 29,95 TL. Çocuk Aykkabısı 19,95 TL. Bayan Spor Ayakkabısı 69,95 TL. Bay Spor Ayakkabısı 69,95 TL.

ŞOK 21 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

BİM'de bu Salı neler var? BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu!