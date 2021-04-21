21 Nisan 2021 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:43

BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınşandı. BİM'e bu hafta Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı kapsamında çocuklar için birçok ürün yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta kamp kapsamında ihtiyaç olabilecek çadır, termos, aksiyon kamerası, kafa lambası gibi ürünlerin yanı sıra çocuklar için de büyük indirimler var. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünlerde elektronik, oyuncak, züccaciye ürünleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 23 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta; Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı Led Tv, Corby Drones AirMaster Drone, Rookie Işıklı Scooter, Hometech 8" Alfa Tablet, Polosmart Smart Look Akıllı Saat, TRAX Kablosuz Çocuk Kulaklığı, Tefal Düdüklü Tencere, Tefal Cook N Clean Tava Çeşitleri, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Paşabahçe Dantel Çay Takımı, Nem Alıcı Aparat, Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi, Asobu Termos 500 ml, Free Sound Bluetooth Speaker, Polar Kamp Battaniyesi, Telsiz 2'li, Çok Amaçlı Kampçı Saati, Kancalı Led Aydınlatma ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan elektronik ürünler arasında; Sunny Elton 43" Full HD Smart TV 2299,00 TL'den satışa sunulacak. Bir diğer TV ürününde Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı TV yer alıyor. 1999,00 TL fiyatıyla dikkat çeken ürün 178 derecelik geniş bir görüş açısı desteği sunuyor.

Corby Drones AirMaster Drone 299 TL, Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh 149 TL, Polosmart Smart Look Akıllı Saat 59,90 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 59,90 TL, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 75 TL, TRAX Kablosuz Çocuk Kulaklığı 89,90 TL, Free Sound Bluetooth Speaker 69,90 TL, Polosmart Hızlı Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri 14,90 TL olacak.

Rookie ışıklı scooter 129,00 TL fiyatla BİM'e geliyor. Andorid 10 ve 16GB dahili belleğe sahip Hometech Alfa Tablet 699,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. BM'de bu hafta ayrıca PoloSmart taşınabilir şarj aleti de 149,00 TL'den satışa çıkıyor.

Elektronik ürünlerin devamında akıllı saat 59,90 TL'den, akıllı bileklik de aynı fiyatla 59,90 TL'den satışa çıkıyor. Kablosuz kulak üstü kulaklık 75,00 TL, hızlı şarj ve data kablosu çeşitleri 14,90 TL, Arnica Cyclone elektrikli süpürge ürünü 549,00 TL ve Simfer midi fırın 349,00 TL'den sizlerle.

BİM 23 Nisan 2021 kataloğunda yer alan bir diğer ürün grubu "kamp ürünleri" oluyor.

Eken aksiyon kamerası 4K Wifi 329,00 TL, yeni nesil şişme kamp matı 179,00 TL, Asobu Termos 500 ml 149 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi 79,90 TL, Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı 99,90 TL, Telsiz 2'li 199 TL, Çok Amaçlı Alet Seti 79,90 TL, Kampçı Baltası 49,90 TL, Portatif Kampçı Kazma Kürek 49,90 TL, Kafa Lambası 39,90 TL, Kancalı Led Aydınlatma 14,90 TL, Kamp Bakım & İlk Yardım Kiti 17,90 TL, Çok Amaçlı Kampçı Saati 59,90 TL, Polar Kamp Battaniyesi 22,90 TL'den kamp yapmayı sevenlerin beğenisine sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor.

Tefal Düdüklü Tencere 499 TL, Tefal Cook N Clean Tava 32 cm 99,90 TL, Tefal Cook N Clean Tava 24 cm 79,90 TL, Simfer Midi Fırın 349 TL, Paşabahçe Dantel Çay Takımı 27,90 TL, Borcam Kase 18,90 TL, Borcam Midi Kare Tepsi 14,90 TL, Fiesta Sunum Bardağı 3'lü 15,90 TL

LAV Büyük Kase 11,50 TL, Küçük Kase 2,50 TL, Bölmeli Metal Banyo Organizeri 19,90 TL, Nem Alıcı Aparat 14,90 TL, Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 11,90 TL, Melamin Mini Sunum Tepsisi 11,50 TL, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 6,90 TL, Şeffaf Sıvı Sabunluk 12,90 TL, Klozet Taburesi 24,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,95 TL, Figürlü Dolgulu Yastık 12,90 TL

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünler arasında Trax kablosuz çocuk kulaklığı da 89,90 TL, Futbol Kalesi + Top Seti 39,90 TL, Ayaklı Basketbol Potası + Top Seti 49,90 TL, Kaktüs Bloklar 23,90 TL, Kız Çocuk Aksesuarlı Taç Seti 6,95 TL, Benim İlk Evim 19,90 TL, Büyük Ev Prenses Seti 29,90 TL, Konuşan Çisem Bebek 40 cm 49,90 TL ,

Elektrik Deney Seti 4,95 TL, Origami Kitabı 5,95 TL, Arazi Aracı 39,90 TL, Sök Tak Araçlar 14,90 TL, Fonksiyonel Çöp Kamyonu 29,90 TL, Römorklu Traktör 14,90 TL, Bayraklı Balon 6'lı 2,95 TL, Taç Toka Çeşitleri 2,50 TL, Rafadan Tayfa Çocuk Tişört 16,90 TL, Kız Çocuk Lisanslı Tayt Tişört Takımı 24,90 TL, Çocuk Işıklı Terlik 18,90 TL, Çocuk Işıklı Spor Ayakkabı 29,90 TL.

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