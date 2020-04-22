BİM 24 Nisan 2020 kataloğu aktüel ürünleri satışta! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:55

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM market, bu hafta 24 Nisan cuma günü satışa çıkacak aktüel ürünler kataloğunu 22 Nisan Çarşamba günü satışa sundu. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla gıda malzemelerinde birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı. Bu hafta BİM aktüel kataloğunda Ramazan dolayısıyla temel ihtiyaç olan gıda malzemeleri dikkat çekiyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM market, bu hafta cuma günü satışa çıkacak aktüel ürünler kataloğunu Çarşamba günü satışa sundu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa çıkan indirimli ürünler..

Haftanın BİM aktüel kataloğunda elektronik ürünlerden tüm banyo ürünlerine, tekstil ürünlerinden Kütahya Porselen yemek takımına, züccaciyeden mutfak ürünlerine kadar tüm ürünlerde indirim fırsatı yer alıyor.

24 Nisan 2020 tarihinden itibaren BİM marketlerinde indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Modern TV Sehpası, Pilsan Römorklu Traktör, Mimilos Ahşap Yufka / Yer Sofrası, Modern Puf, Play-Doh Hamur Setleri, Bahçe Seti 3'lü, Erkek Gömlek, Bodrum Papatyası, Tekli Kaktüs Çeşitleri, Taş Saksıda Skulent, Selena Banyo Bataryası, Selena Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı, Selena Filtreli Ara Musluk, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Banyo Seti 5 Parça, Vantuzlu Ayaklı Banyo Taburesi, Casilda Home Bornoz, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Esnek Mob, Viko Tek Fiyat Anahtar Priz ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.