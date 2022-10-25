BİM 28 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 28 Ekim 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma bebek tekstili, örgü ipleri, polar pijama , mama sandalyesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde soru bankası kitapları yer alıyor. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Wi-Fi bağlantısı olan HP Deskjet Ultra Yazıcı 1999 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 28 EKİM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 28 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Tekstil, oyuncak ve züccaciye grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta bebek ürünleri ve çocuklar için hazırlanmış oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. Ayrıca Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu hızlı dondurma özelliği ile 3499 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta 3 farklı cep telefonu yer alıyor. 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı, parmak izi ve yüz tanıma sistemli 2 yıl garantili Redmi 10 2022 Cep Telefonu 4699 TL, 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı, parmak izi ve yüz tanıma sistemli 2 yıl garantili Redmi 9C Cep Telefonu 3649 TL, KVK güvencesi ile 2 yıl garantili 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Dijitsu A11S Cep Telefonu 2999 TL'den satılacak.

BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerin devamında; Akım Korumalı USB Girişli Kare 3'lü Priz 139 TL, Polosmart Wireless Mouse 65 TL, Heifer Işıklı Kettle 249 TL, Gaz Lambası 79 TL, Starcom Aroma Difizörü ve Hava Nemlendirici 249 TL, Hometech Mini Powerbank 10.000 Mah 179 TL, Tasarruflu Esnek Musluk Başlığı 42,50 TL, Kareket Sensörlü Led Lamba 59 TL, Led Işıldak 59 TL, Renkli Musluk Başlığı 49,50 TL, Wifi Akıllı Ev Anahtarı 199 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Bebek ürünleri geniş yer kaplıyor.

BİM'de bu cuma; Bebek Ağız Mendili 21,50 TL, Çocuk Çerezliği 24,50 TL, Silikon Bebek Mama Önlüğü 29,50 TL, Cam Rende 15,50 TL, Ören Bayan 3'lü Yumak 39,50 TL, Kadın Wellsoft Patik 29,50 TL, Desenli Kadın Polar Tek Alt 49,50 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 9,75 TL, Afacan Yumurtalık 9,75 TL, Piccolo Mpndi Ana Kucağı 245 TL, Bebek Aktivite Halısı 159 TL,

Bebek 100'lü Fotoğraf Albümü 59 TL, Flanel Bebek Yorganı 149 TL, Flanel Bebek Yastığı 39,50 TL, Lüks Minderli Mama Sandalyesi 279 TL, BebekNevresim Takımı 99 TL, Bebek Küvet Filesi 22,50 TL, Katlanabilir Çamaşır Selesi 129 TL, Katlanabilir Çocuk Küveti 229 TL, Katlanabilir Maşrapa 22,50 TL, Katlanabilir Su Kovası 79 TL,

BİM'de bu hafta; Anne Yanı Bebek Yatağı 149 TL, Bebek Müslin Örtü 49 TL, Emzik Seti 29,50 TL, Cam Biberon Seti 49 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 37,50 TL, Lüks Anne Bebek Bakım Çantası 149 TL, Biberon Fırçası 6,75 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 37,50 TL, Biberon Kurutucu 26,50 TL, Tekli Bebek Body 21,50 TL fiyattan alıcı bulacak.

BİM 28 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda; Dijital Mutfak Tartısı 75 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 109 TL, Paşabahçe Basic Su Şişesi 37,50 TL, Satrcom Dijital Ölçü Kaşığı 99 TL, Chef's Krep Tavası 75 TL, Kare Badya 22,50 TL, Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 16,50 TL, LAV Meşrubat Bardağı 36,50 TL, LAV Kahve Yanı Su Bardağı 22,50 TL, LAV Su Bardağı 34,50 TL, LAV Çay Bardağı 44,50 TL,

BİM aktüel kataloğunun devamında minikler için hazırlanmış oyuncaklar var.

Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncakları 39,50 TL, Eğitici Denge Kulesi 89 TL, Çıngıraklı Sıksık Peluş Oyuncak 39,50 TL, Piccolo Mondi Basmalı Arabalar 59 TL, Piccolo Mondi Çıngıraklı ve Hışırtılı Peluş Oyuncağım 79 TL, Piccolo Mondi Sürtmeli Oyuncak Ahtapot 59 TL, İlk 100 Sözcük 49,50 TL, Kareketli Kitaplar 16,50 TL,

Hışırtılı İlk Bez Kitabım 24,50 TL, İlk Kitaplarım 5 TL, İlk Etkinlik Kitabım 24-36 Ay 12,50 TL, Lisanslı 9 Parça Küp Yapboz 32,50 TL, Renkli Bez Topum 15 cm 29,50 TL, Piccolo Mondi Müzikli İlk Oyuncaklarım 119 TL, Fisher-Price Eğitici Oyun Kumandası 145 TL, Sürtmeli Motosiklet 59 TL, Ahşap Tak Çak 49,50 TL, Eğitici Buzdolabı Magnetleri 19,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

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