BİM 3 Nisan aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 3 Nisan 2020 aktüel indirim kataloğu

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:02

BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM aktüel 3 Nisan kataloğunda; Dijitsu uydu alıcılı televizyon, 3'lü dekoratif raf seti, katlanır ve şişme yatak gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

BİM 3 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Nisan Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren indirimli olarak satışa sunulan BİM aktüel kataloğunda; Dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, yerli üretim Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL, Aux ve USB bağlantıları yoluyla müzik dinleyebileceğiniz, şarj edilebilir dahili bataryalı, 2 yıl garantili Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL, aynı özellikleri sunan Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL, Stereo ses kalitesi sunan, katlanabilir tasarımı ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de ayrıca; KLPRO Akülü Vidalama Seti 10 Parça 99,90 TL, Boyacı Seti 5'li 19,90 TL, Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 7,5 Litre 99,90 TL, Keser 19,90 TL, Hızlı Yapıştırıcı 200 ml + Yapıştırıcı Aktivatör 45 gr 9,95 TL, Silikon Tabancası 23,90 TL, Yüksek akım korumalı, 2 yıl garantili 2 USB’li Duvar Şarjı 39,90 TL, Standı sayesinde açılı durabilen, askı aparatı ve mıknatıslı Çok Amaçlı Işıldak 29,90 TL'den raflarda yerini alacak.

2 yıl garantili, kredi kartına taksit imkanlı Decolove 3’lü Dekoratif Raf Seti 129 TL, Yatak, puf, koltuk ve tek kişilik yatak olma özellikli Katlanır Yatak 169 TL, Yumuşak kadifemsi üst yüzeye sahip, fiber-tech teknolojisi ile üretilmiş, 2 yıl garantili Intex Şişme Yatak 99,90 TL, Intex Çift Yönlü Pompa 19,90 TL, Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 18,90 TL, 7 parçadan oluşan Seramik Çerezlik Seti 22,90 TL, Sızdırmaz özellikli Vakumlu Sefer Tası 17,90 TL'den satılacak.

Tahterevalli 59,90 TL, Pilsan Playmat Yer Karosu 27,90 TL, Sebze ve Meyve Kesme Oyunu 12,90 TL, Fisher-Price Oyun Küpü 29,90 TL, Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL, HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL ve daha çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.