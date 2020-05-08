BİM 8-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünlerde Anneler Günü indirimi!

08 Mayıs 2020 Cuma 12:13 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 12:13

BİM 8-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta aktüel ürünlerde neler var? BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla gıda malzemelerinde birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı. Bu hafta BİM aktüel salı kataloğunda Anneler Günü dolayısıyla hediyelik eşyalar ve Ramazan için temel gıda malzemeleri dikkat çekiyor. Anneler gününe özel muhteşem hediyelik ürünlerin yer aldığı katalogta fiyatlar çok uygun. BİM aktüelde bu hafta; 799 TL’den satışa sunulacak olan cep telefonu yer alıyor. Kablosuz kulaklık, taşınabilir şarj aleti ve kol saati ise haftanın teknolojik ürünlerinden olacak. BİM aktüel kataloğunda çocuklar için puzzle, aktivite kitapları ve çeşitli oyuncaklar da yerini aldı.

BİM 8-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; TL’den reyonlarda yer alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE 8-12 MAYIS NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğu 8-12 Mayıs günü satışa çıkacak olan indirimli ürünlerde gıda malzemeleri dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi....

8 mayıs 2020 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde elektronik ürünlerle karşılaşıyoruz. Android işletim sistemine sahip, bluetooh 4 0 destekli, parmak izi okuyuculu, 3 GB ram ve 32GB dahili hafızası ile dikkat çeken ve gücünü 8 çekirdekli işlemcisinden alan Meizu Cep Telefonu 799 TL. Farklı boylarda 3 çift ile daha kolay kullanım imkanı sunan Jabra Titanyum Siyah Kablosuz Kulaklık 499 TL. Metal kordonlu, kronometre fonksiyonlu, 2 yıl garantili Casio Dijital Saat 125 TL. Aynı anda 2 adet cihazı şarj etmenize olanak sağlayan tasarımı ile ön plana çıkan, akıllı koruma sistemli, 2 yıl garantili Intense 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 69,90 TL. Hafif ve dayanıklı alüminyum kasaya sahip, kolay temizlenebilen, yüksek dereceli LED lamba sayesinde yüksek verimlilik ile haşereleri çeken, 2 yıl garantili Büyük Haşere Öldürücü 89 TL.

Havaların ısınması ile özellikle akşam saatlerinde başımızın belası haline gelen sivrisineklere karşı mükemmel bir ürün olan Sinek ve Haşere Öldürücü Cihaz 59,90 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 8 Mayıs 2020 Bim aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor. Kireç avcısı sayesinde kireçlenmeye karşı dikkat çekici bir sisteme sahip, 2 litreye yakın su hazneli, 6,6 bar basınç ile buhar imkanı sunan Tefal Buhar Kazanlı Ütü 649 TL.

Tefal Buharlı Ütü ise 199 TL. Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL. Şık ve ergonomik tasarımı ile dikkat çeken, yıkanabilir filtreli, toz torbasız kullanım imkanı sunan, hem el süpürgesi hem de dikey süpürge kullanım olanaklarının ikisini bir arada sunan, 2 yıl garantili Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL. BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda tekstil ürünleri de bulunuyor. Soley Çift Kişik Nevresim Takımı 99,90 TL. Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL. Decorista Masa Örtüsü 9,95 TL.

İlk sayfanın en çok dikkat çeken ürünü 799 TL’den satışa sunulacak olan cep telefonu olacak. Yine kablosuz kulaklık, taşınabilir şarj aleti ve kol saati haftanın teknolojik ürünlerinden olacak. İlk sayfada ayrıca çocuklar için puzzle, aktivite kitapları ve çeşitli oyuncakla da yerini alacak.

İkinci sayfada ise geçtiğimiz haftalarda da satışta olan cam set üstü ocak ürünün yanı sıra mini fırın, blender set, ızgara tava, kek kalıbı, parça yemek seti, kupa seti, tabak, bardak ve cam saklama kabı bulunuyor.

Haftanın ikinci aktüel kataloğunda sonra sayfada ise buhar kazanlı ütü ve normal ütünün yanı sıra nevresim takımı, nakışlı peçete, pijama takımı, masa örtüsü ve terlik gibi ürünler yer alıyor.

BİM 12 MAYIS KATALOĞU