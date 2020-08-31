BİM, A101 ve ŞOK'a bu hafta neler gelecek? Haftanın aktüel ürünler katalogları

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37

Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM, A101 ve ŞOK kataloglarındaki indirimli ürünler bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. BİM, A101 ve ŞOK aktüel ürünlerin Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü için hazırlanan kataloglarında birçok üründe kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte bu hafta için hazırlanan BİM, A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

BİM'e haftaya cuma gelecek olan ürünler arasında Televizyon, cep telefonu, Kahve öğütücü, baby alive mutlu bebeğim ve oyuncak çeşitleri, Corby Drone gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de 4 Eylül 2020 tarihinde hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda; Oppo cep telefonu 2.299 TL, Corby Drones 189 TL, Nostaljik radyo 169 TL, Polo akıllı saat 59,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda; Limonata Bardağı 6’lı 29,90 TL, Yuvarlak Seramik Reçellik Sosluk 6’lı 49,90 TL, Chef’s Sahan 20 cm 19,90 TL, Termos Çantalı Saklama Kapları 29,90 TL, Cam Baharatlık Seti 4’lü 4×160 ml 39,90 TL, Cam Magnolia Sunum Kasesi 11,90 TL olarak satılacak.

BİM'e bu hafta; LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3’lü 7,95 TL, Sebze Meyve Koruyucu 5,95 TL, Dekorista Masa Örtüsü 140×140 cm 9,95 TL, Dekoratif Örtü 5,95 TL, Baskılı Havlu 3,95 TL, Nakışlı El Havlusu 4,25 TL, Pasta ve Kısır Hazırlama Kabı 5,95 TL ve Puding Kabı 4’lü 5,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta bilgisayar araç gereçlerinde ve spor aletlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve oyuncak çeşitleri bulunuyor. İşte A101 31 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, drone, epilasyon aleti,egzersiz trambolin, gölgelikli salıncak, çamaşır makinesi, ahşap katlanabilir masa ve sandalye takımı, 2 ayrı televizyon ve gaming mause-klavye kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık, Singer Dikiş Makinesi, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 140x160cm, Piranha Akıllı Drone, Piranha Gaming Klavye, Piranha USB PC Oyun Kolu, Gölgelikli Salıncak, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, SEG 5800 Çamaşır Makinesi, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin, Triathlon Egzersiz Tekerleği, Triathlon Bel İnceltici Disk ve çok daha fazlası yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Omo 7.5 Kg Çamaşır Deterjanı 45 TL. Finish Hepsi Bir Arada 50’li Tablet 45 TL. Parex Sünger Hediyeli Pril 1280 ml Bulaşık Detarjanı 12,95 TL. Palmolive 300ml +300ml Duş Jeli 14,95 TL yerine 10,95 TL. Sensodayne Beyazlatıcı 75 ml Diş Macunu 25,95 TL yerine 21,90 TL. Molped 18’li Süper Nıght Gece 9,95 TL. Pantene 500 ml Şampuan Çeşitleri 14,90 TL. Pantene 470 ml Onarıcı Bakım Saç Kremi 14,90 TL. indirimli fiyatları ile Şok Aktüel Kataloğu ile satışa sunulacak olan temizlik ve kişisel bakım ürünleri arasında yerini alıyor.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

19 Ağustos 2020 ŞOK okul ve kırtasiye ürünleri