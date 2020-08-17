ŞOK'a bu hafta kırtasiye ürünleri geliyor! 19 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:15

ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin ve velilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. Bu hafta çarşamba günü satışa sunulacak olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile bir çok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuluyor. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta haftanın fırsatlarında okul ihtiyaçlarının dışında yıkanabilir bez maskeler geliyor. İşte aktüel ŞOK kırtasiye ürünleri 2020

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta saklama kapları, porselen kahvaltı seti, yemek takımı ve çay fincan setindeki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta kalemden okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta; Çalışma Sandalyesi 199 TL. Parlak beyaz suntalamdan üretilmiş Kitaplık 99,90 TL. Farklı renklerde Proje Çantası 9,95 TL. Desenli Proje Çantası 12,95 TL. Tahta Silgisi 2,50 TL. Gokidy Eva Yazı Tahtası 7,99 TL. Zımba Seti 5,75 TL. Çok Amaçlı Bez Çanta 6,99 TL. Beslenme Örtüsü 1,99 TL. Çocuk Bez Maske 3’lü Set 7,50 TL. Mantar Pano 9,50 TL. Gokidy 2’li Tahta Kalemi Seti 7,99 TL. Şokta bu hafta geçerli olacak 19 Ağustos Şok aktüel kataloğunda okul ihtiyaçlarının tamamına yönelik ürünlerle karşılaşmak mümkün ki bu ürün gruplarından birisi de çanta çeşitleri. Suluk bölmeli, sırt ve omuz destekli, bir çok lisans seçeneği bulunan Lisanslı Anaokulu Çantası 19,95 TL. Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası 34,95 TL. Ön cepli Desenli Okul Çantası 36,95 TL. Serigraf baskı ve reflektörlü Spor Okul Çantası 36,95 TL. Lisanslı Kalem Çantası 5,99 TL. Desenli Kalem Çantası 6,50 TL.Desenli Etiket 1,50 TL. Farklı renklerde Rulo Kap 0,99 TL. Eğlenceli Keçe Sticker 3,99 TL. 10’lu Fon Kartonu 1,95 TL'den satışa sunulacak.

MEB Müfredatına uygun olarak üretilmiş İngilizce Kartlar 12,95 TL. İngilizce Çarpım Tablosu 2,50 TL. Yıkanabilir ve su geçirmez özellikli Boyama Önlüğü 9,99 TL. Gokidy Oyun Hamuru 5,99 TL. Tutkal 2,99 TL, Beslenme Kabı 4,99 TL. Frozen Lisanslı Matara 9,99 TL'den satışa sunulacak.

Tel dikişli 100 yaprak A4 Defter 5,99 TL. Tel dikişli 80 yaprak A5 Defter 2,99 TL. Kareli ve çizgili seçeneklerinin yer aldığı 60 yaprak A4 Defter 3,25 TL, Not Defteri 1,99 TL, Spiralli Resim Defteri 3,99 TL, Şeffaf Zarf Dosya 0,99 TL, Körüklü Dosya 10,95 TL, Baskılı Zarf Dosya 1,99 TL, Keçeli Kalem, A4 Poşet Dosya 4,95 TL. Flüt 4,99 TL. Abaküs, sayı boncuğu ve sayı fasülyesinden oluşan Sayı Seti 9,99 TL, Kalemtraş 1,99 TL, İnce Uçlu Keçeli Kalem 7,99 TL, Yapışkanlı Not Kağıdı, Silgi, Yapıştırıcı Set, Makas, Pergel, İletki, gönye ve cetvelden oluşan Çizim Seti 2,25 TL'den satışa sunulacak.

Faber Castel Kırmızı Kalem 9,99 TL. Faber Castel 12’li Kuru Boya Kalem Seti 21,95 TL. Faber Castel 12’li Sulu Boya 14,95 TL. Faber Castel 12’li Pastel Boya 14,95 TL. 5’li Tükenmez Kalem 8,99 TL. Kurşun Kalem 9,99 TL. Pritt 12’li Mum Boya 11,95 TL. Pritt Stick Yapıştırıcı 10,95 TL. Çift Hazneli Su Kabı 4,50 TL. Suluboya Fırçası 7,99 TL. Tuval 13,95 TL. Boya Paleti 2,25 TL, Rotring Visuclick Uçlu Kalem 9,99 TL. Rotring Jel Kalem 7,99 TL. Mercanlı Kurşun Kalem 7,99 TL. Bant ile birlikte satışa sunulan Bant Kesici 3,50 TL. Çift Taraflı Kalem Kutusu 7,99 TL'den satılacak.

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