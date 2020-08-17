BİM'e okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri geliyor! BİM okul malzemeleri 2020 kataloğu

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:09 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:09

BİM'de bu hafta öğrencilerin ve velilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. BİM'e okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri geliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürürken kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarını alıyorlar. Bu kapsamda BİM okul malzemelerindeki indirim, müşterileri sevindirecek. Bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda birçok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Her cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İşte BİM okul malzemeleri 2020 kataloğu ve kırtasiye ürünleri...

BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda; kalem, silgi, çanta, boya, defter ve daha birçok okul malzemesi yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda bu hafta kalemden okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Okul çantası, kalem, silgi, matara, kalemtraş, defter, boya, beslenme çantası ve daha çok fazlası BİM'in okul ihtiyaçları kataloğunda yer alıyor.

BİM OKUL MALZEMELERİ 2020 KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Bilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TL

Gaming Çalışma Masası 249 TL

Çalışma Masası 179 TL

5 Katlı Kitaplık 79,90 TL.

Studi Mantar Pano 9,95 TL

Sırt Çantası 39,90 TL

Erkek Çocuk Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL.

Kız Çocuk Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL

Anaokulu Çantası 24,90 TL

25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 4,50 TL.

Studi 10'lu Fon Kartonu 9,95 TL.

Studi 12'li Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 14,90 TL

TRT Çocuk Lisanslı Kalem Kutusu 15,90 TL.

Studi Yetişkin Kalem Çantası 4,95 TL.

Metal Masaüstü Kalemlik 5,95 TL

Studi Beslenme Kabı 4,95 TL.

Studi Tritan Matara 19,90 TL

Studi Çelik Matara 27,50 TL

Mikasa Voleybol Topu 89,90 TL.

Mikasa Futbol Topu 79,90 TL.

Studi Tel Zımba Makinesi 5,95 TL

A4 Desenli Çıtçıtlı Dosya 1,95 TL.

Studi Evrak Dosyası 2,95 TL

Casio Hesap Makinesi 34,90 TL.

Çift Taraflı Yazı Tahtası ve Kalemi 4,95 TL.

Studi Silici Set 6,95 TL.

Studi 40'lı Renki Ataş 1,75

Desenli Mini Sırt Çantası 26,90 TL.

NorthPacific Bold Sırt Çantası 79,90 TL

Desenli Sırt Çantası 26,90 TL.

Laptop Çantası 34,90 TL.

Terra Sırt Çantası 49,90 TL.

Dağ Desenli Ortaokul Çantası 39,90 TL.

Ponponlu İlkokul Çantası 49,90 TL.

Desenli Proje Çantası 9,95 TL.

A4 Fotokopi Kağıdı 14,95 T.

Studi Boyama Önlüğü 9,95 TL.

Studi 12'li Jumbo Keçeli Kalem 7,95 TL.

Studi Renkli Fotokopi Kağıdı 7,50 TL.

Studi 12'li Üçgen Jumbo Boyama Kalemi 14,90 TL.

Studi 12'li Tüp Kuru Boya Kalemi 12,90 TL.





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