13 Ağustos 2021 Cuma 12:03 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:03

BİM kırtasiye ürünleri 2021 ne zaman gelecek? sorusu, yaklaşmakta olan okul sezonu öncesi yoğun olarak araştırılıyor. BİM'in 2021-2021 eğitim öğretim yılı için hazırladığı BİM kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri kataloğunda çok sayıda kırtasiye malzemesi yer alıyor. Peki BİM kırtasiye ürünleri 2021 ne zaman gelecek? İşte BİM kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri kataloğu.

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2021 NE ZAMAN GELECEK?

BİM marketin okul ihtiyaçları kapsamında hazırlamış olduğu kırtasiye ürünleri kataloğu Ağustos'un 20'sinde satışa sunulacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürürüyor. Haftcuma günü satışa sunulacak olan BİM okul malzemeleri 2021 kataloğunda birçok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuluyor. BİM kırtasiye malzemeleri ile öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

BİM AKTÜEL OKUL MALZEMELERİ VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU

BİM kırtasiye ürünleri 2021 kampanyasında; Katlanır Metal Çalışma Masası, Okul Çantası, Casio Bilimsel Hesap Makinesi, Studi Tritan Matara ve okul için gerekli tüm kırtasiye ürünleri de uygun fiyatları ile öne çıkıyor.

Ağustos ayının 20'sinde satışa sunulacak olan BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda; Katlanır Metal Çalışma Masası 199 TL, Studi Not Defteri 2,50 TL, Studi PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter 2,25 TL, Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri 2,95 TL, Studi PP Kapak A5 40 Yaprak Dikişli Defter 1,50 TL, Studi 80 Yaprak Lastikli Not Defteri 7,90 TL,

Studi PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter 4,50 TL, Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 5,50 TL, Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 8,90 TL, Studi PP Kapak A4 96 Yaprak Spiralli Defter 6,50 TL, Studi Karton kapak 160 Yaprak Spiralli Defter 11,90 TL, Studii PP Kapak A4 Spiralli 120 Yaprak Defter 9,90 TL, Studi Sert Kapak 110 Yaprak Spiralli Defter 8,90 TL,

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda bir öğrencinin okulda ihtiyaç duyacağı tüm malzemeler yer alıyor.

Studi A4 Sert Kapak 140 Yaprak Bloknot 14,90 TL, Çocuk Havlusu 9,90 TL, Studi Metal Kalemlik 6,90 TL, Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Studi Çelik Matara 29,90 TL, Farklı desenlerde Studi Beslenme Kabı 7,50 TL, 500ml hazneli Studi Matara 29,90 TL.

3 adet fermuarlı bölmeli Sırt Çantası 49,90 TL, 4 adet fermuarlı bölme ile 2 adet yan bölmeye sahip, farklı renklerde Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 59,90 TL. Farklı renk ve desenlerde Peluş Kalem Çantası 6,90 TL. Tsudi Ponponlu Figürlü Kalem Çantası 18,50 TL. TRT Çocuk Lisanslı Kalem Kutusu 19,50 TL,

Peluş Pullu Ponponlu Kalemlik 9,90 TL, Studi Desenli Proje Çantası 14,90 TL. Casio Masa Üstü Hesap Makinesi 49,90 TL. Casio Bilimsel Hesap Makinesi 89,90 TL. Studi Metal Kalemlik 29,90 TL, Studi Sticker çeşitleri 3,95 TL. Studi 24'lü Etiket 2,50 TL. Studi Yetişkin Kalem Kutusu 5,90 TL.

Studi 3'lü Beyaz Tahta Kalemi 2,95 TL, Studi Pergel Seti 4,95 TL. Studi 40'lı Renkli Ataş 2,50 TL. Studi 3'lü Stick Yapıştırıcı 6,50 TL. Studi Beyaz Tutkal 4,50 TL. Studi 3'lü Yapıştırıcı Bant 3,95 TL. Studi Sıvı Yapıştırıcı 1,95 TL. Studi Şekilli ataşlar 5,90 TL fiyatla müşteriye sunulacak.

BİM'in kırtasiye malzemeleri kataloğuna yer alan ürünler saymakla bitmiyor.

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunu incelediğimizde çok sayıda boya çeşidi ile karşılaşıyoruz. Studi 12'li Pastel Boya 3,95 TL. Studi Sulu Boya Kabı 3,95 TL. Studi 12'li Üçgen Jumbo Kuru Boya Kalemi 15,90 TL. Studi 24'lü Kuru Boya Kalemi 13,50 TL. Studi 12'li Tüp Kuru Boya Kalemi 13,90 TL. Studi Sulu Boya Fırçası 8,90 TL. Studi 12'li Sulu Boya 4,95 TL.

Studi 3'lü Kalem Ucu 2,95 TL. Studi 12'li İnce Uçlu Keçeli Kalem 12,50 TL. Studi 5'li Çift Taraflı Keçeli Kalem 4,95 TL. Faber Castel 12'li Keçeli Kalem 19,90 TL. Faber Castel 18'li Pastel Boya 22,90 TL. Faber Castel 12'li Sulu Boya 17,90 TL. Faber Castel 12'li Üçgen Tüp Kuru Boya 24,90 TL. Studi Çini Desenli Stick Yapıştıcı 2,50 TL. Studi 10'lu Fon Kartonu 9,90 TL. Studi Yaldızlı Bant Seti 9,90 TL. Studi Çizim Seti 4,95 TL.

BİM okul malzemeleri kataloğunda çeşit çeşit kalemler de bulunuyor. Studi 2'li Versatil Kalem 2,95 TL, Studi 4'lü Silgi 2,95 TL, Studi Versatil Kalem Seti 6,50 TL, Studi 8'li Renkli Tükenmez Kalem 9,90 TL, Studi Peluş Başlıklı Tükenmez Kalem 9,90 TL. Studi 10'lu Mercanlı Kurşun Kalem 5,90 TL, Studi 12'li Silgili Kurşun Kalem 6 TL, Studi Tutamaçlı Kurşun Kalem 2,95 TL, Studi Taşlı Parlak Tükenmez Kalem 7,90 TL,

Studi Kalemlikli Kırtasiye Seti 19,90 TL. Studi 6'lı Kırmızı Kalem 3,95 TL. Faber Castel 4'lü Desenli Kurşun Kalem 8,90 TL. Faber Castel Okul Seti 9,90 TL. Faber Castel Versatil Kalem Silgi Uç Seti 22,90 TL. Studi 4'lü Fosforlu Kalem 4,95 TL. Studi Figürlü Kelamtıraş Silgi 7,50 TL. Faber Castel 4'lü Başlık Kalemi 10,90 TL. Studi Ruj Silgi 8,90 TL. Faber Castel 2'li Sınav Seti 7,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM KIRTASİYE MALZEMELERİ VE FİYATLARI

Ofis Sandalyesi 249 TL

Katlanır Metal Çalışma Masası 199 TL

Studi Not Defteri 2,50 TL

A4 30 Yaprak Müzik Defteri 2,95 TL

80 Yaprak Lastikli Not Defteri 7,90 TL

PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter 2,25 TL

PP Kapak A5 40 Yaprak Dikişli Defter 1,50 TL

PP Kapak A4 120 Yaprak Spiralli Defter 9,90 TL

PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter 4,50 TL

25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 25x35 cm 5,50 TL

25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 35x50 cm 5,50 TL

PP Kapak A5 96 Yaprak Spiralli Defter 3,95 TL

A4 Sert Kapak 140 Yaprak Bloknot 14,90 TL

PP Kapak A5 80 Yaprak Dikişli Defter 2,95 TL

Studi Tritan Matara 29,90 TL

Çocuk Havlusu 34x55 cm 9,90 TL

Studi Beslenme Kabı 7,50 TL

Studi Çelik Matara 500 ml 29,90 TL

Studi Metal Kalemlik 6,90 TL

Sırt Çantası 49,90 TL

Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 59,90 TL

Krinkıl Okul Çantası 79,90 TL

Peluş Kalem Çantası 6,90 TL

Studi Ponponlu Figürlü Kalem Çantası 8,50 TL

Studi Desenli Proje Çantası 14,90 TL

Casio Mx120 Masaüstü Hesap Makinesi 49,90 TL

Casio Fx-82Ms Bilimsel Hesap Makinesi 89,90 TL

Peluş Pullu Ponponlu Kalemlik 9,90 TL

Lisanslı Kalem Kutusu 19,90 TL

Studi Kalemtıraşlı Metal Kalemlik 29,90 TL

Studi Sticker Çeşitleri 3,95 TL

Studi Etiket 24'lü 2,50 TL

Studi Yetişkin Kalem Kutusu 5,90 TL

Studi Beyaz Tahta Kalemi 3'lü 2,95 TL

Studi Pergel Seti 4,95 TL

Studi Renkli Ataş 40'lı 2,50 TL

Studi Fon Kartonu 10'lu 9,90 TL

Studi Çini Desenli Stick Yapıştırıcı 20 gr 2,50 TL

Studi Şeffaf Kaplama Kağıdı 1,50 TL