BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında!

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:41 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:41

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Skymaster Smart Drone, Çıtçıtlı Kablo Tutucu, Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi, Katlanır Mini Laptop Masası ve Tablet ve Telefon Standı yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 27 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 27 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Ağustos'un 27'si ile Eylül'ün 2'si arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta özellikle elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

BİM 27 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Android 10 işletim sistemine sahip, MicroSD destekli, dahili mikrofon ve stereo hoparlörlü, 2MP ön ve 5Mp arka kameralı, 32GB dahili hafızalı, özellikle öğrencilerimizin uzaktan eğitimine yardımcı olacak, Hometech Tablet Bilgisayar 1099 TL'den satılacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında; Kulakık, USB çakmak şarjı, 10000 mAh Powerbank, USB kablo gibi ürünler geniş yer kaplıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası 109 TL, 300 Mbps aktarım hızına sahip Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Güçlendirici 99,90 TL, Polosmart Smart Pro Akıllı Bileklik 49,90 TL, Dikey ve yatay kullanım özelliğine sahip Telefon Tutucu 17,90 TL ve Polosmart Tablet ve Telefon Standı 19,90 TL fiyatıyla yer alacak.

Bimde bu hafta geçerli olacak 27 Ağustos Bim aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında dikkat çekici ürünlerden birisi de Skymaster'dan... Havada sabitleme, Wifi kablosuz bağlantı, otomatik iniş ve kalkış, otomatik takla atma, fotoğraf ve video çekme özellikleri ile ön plana çıkan Skymaster Smart Drone 249 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM'de ayrıca; Katlanabilir demir ayaklara sahip, 1,2cm kalınlığında MDF tabladan üretilmiş Katlanır Mini Laptop Masası 79,90 TL, HP 2910 Wifi Yazıcı 399 TL. HP Essential El Çantası 99,90 TL, HP Kablosuz Mouse 99,90 TL, HP 160 Kablolu Klavye ve Mouse Seti 129 TL'den satılacak.

27 Ağustos 2021 Bim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında elektronik ürünlerde kullanılacak aksesuarlar da var. Kulaklık Kılıfı 19,90 TL, Çıtçıtlı Kablo Tutucu 5,95 TL, Kablo Koruyucu 5,95 TL, Renkli Dokunmatik Gece Lambası 49,90 TL, Mıknatıslı Yazı Tahtası 39,90 TL, Harici bluetooth olarak da kullanılabilen, taşıma çantalı Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 79,90 TL olacak.

BİM'de bu cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında; Fakir Buharlı Ütü 199 TL, Fakir Waffle Makinesi 329 TL, Fakir Çay Makinesi 229 TL, Çelik Termos 79,90 TL, Fakir Dik Süpürge 229 TL, Schwartz Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 149 TL, Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı 22,90 TL.

Bim 27 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda tekstil ve züccaciye ürünleri de var.

Organik pamuktan üretilmiş Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 34,90 TL, Pamuklu Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 26,90 TL, Bordürlü Banyo Havlusu 14,90 TL, Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Yüz Havlusu 7,90 TL, Erkek Deri Kemer 27,90 TL,

Katlanır Yatak 229 TL, Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 79,90 TL, Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 17,90 TL, Kesilebilen Pizza Oyunu 14,90 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 139 TL, Chef's Granit Efektli Krep Tavası 29,90 TL, Paşabahçe Borcam Kase 24,90 TL ve daha fazlası bu cuma BİM'de yer alacak.

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