ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel 25 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı!

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'a bu Çarşamba gelen aktüel ürünlerin satışı, Ağustos ayının Sonuna kadar sürecek. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Kek Kalıbı Çeşitleri 26,95 TL, Termostatlı Midi Fırın 239 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Tekli Koltuk 349 TL ve 4 Çekmeceli Şifonyer Komodin 399 TL fiyatla haftanın öne çıkan aktüel ürünleri oluyor. İşte ŞOK aktüel 25 Ağustos 2021 kataloğu
ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?
ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta Su Arıtma Cihazı, 3'lü Alpina Cam Ankastre Set, Kobalt Tekli Koltuk, Kütük Desenli Silindir Puf, Termostatlı Midi Fırın, Wedding Nevresim Takımı, Erkek Terlik, Gezer Kadın Terlik Çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta da Elektriktronikten tekstile, kalemden çantaya, bilgisayar aksesuarlarından mobilyaya kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satışa sunulacak.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK'ta bu hafta zücaciye ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta; 380 cc Paşabahçe Summer Creative Mini Bardak 4,99 TL, 1260 cc Paşabahçe Summer Creative Silikon Kapaklı Karaf 19,95 TL, 2'li Marine Tabak 9,99 TL, Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL gibi zücaciye kapsamındaki ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta satılacak olan ürünerde; 4'lü Titiz Dondurma Kabı 10,99 TL, Titiz Snowy Dondurma Kalıbı 6,99 TL, 250 cc Renga Cam Yağlık 7,99 TL. Kapaklı Miker Kabı 6,99 TL, Luminarc Carine Oval Fırın Kase 9,99 TL, 1350 ml Pasta - Kek Hazırlama Kabı 4,99 TL ve Bee Home Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 4,99 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.
ŞOK market fırsatlarında son olarak Kadın Tokalı Terlik 17,95 TL, Erkek Terlik 13,95 TL, Gezer Kadın Terlik Çeşitleri 13,95 TL ve Chantale Kadın - Erkek Bambu Çorap 3,99 TL fiyatla Ağustos ayının son ŞOK Market Çarşamba kataloğunda yer alıyor.
ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 650 gramlık Ülker Çokokrem fiyatı ise 18 TL olarak karşımıza çıkıyor.