ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel 25 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı!

22 Ağustos 2021 Pazar 16:27 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:27

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'a bu Çarşamba gelen aktüel ürünlerin satışı, Ağustos ayının Sonuna kadar sürecek. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Kek Kalıbı Çeşitleri 26,95 TL, Termostatlı Midi Fırın 239 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Tekli Koltuk 349 TL ve 4 Çekmeceli Şifonyer Komodin 399 TL fiyatla haftanın öne çıkan aktüel ürünleri oluyor. İşte ŞOK aktüel 25 Ağustos 2021 kataloğu

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta Su Arıtma Cihazı, 3'lü Alpina Cam Ankastre Set, Kobalt Tekli Koltuk, Kütük Desenli Silindir Puf, Termostatlı Midi Fırın, Wedding Nevresim Takımı, Erkek Terlik, Gezer Kadın Terlik Çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta da Elektriktronikten tekstile, kalemden çantaya, bilgisayar aksesuarlarından mobilyaya kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta zücaciye ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta; 380 cc Paşabahçe Summer Creative Mini Bardak 4,99 TL, 1260 cc Paşabahçe Summer Creative Silikon Kapaklı Karaf 19,95 TL, 2'li Marine Tabak 9,99 TL, Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL gibi zücaciye kapsamındaki ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan ürünerde; 4'lü Titiz Dondurma Kabı 10,99 TL, Titiz Snowy Dondurma Kalıbı 6,99 TL, 250 cc Renga Cam Yağlık 7,99 TL. Kapaklı Miker Kabı 6,99 TL, Luminarc Carine Oval Fırın Kase 9,99 TL, 1350 ml Pasta - Kek Hazırlama Kabı 4,99 TL ve Bee Home Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 4,99 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 24 Ağustos 2021 kataloğu Bu hafta tekstil ürünlerinde ev tekstili fırsatları Şok'ta yer alıyor. Yastık alezi, tek kişilik veya çift kişilik sıvı geçirmez alez indirime giriyor. Wedding nevresim takımı, keçeli ütü masası kılıfı ve kırlent kılıfı da sizlerle. Ayrıca 3lü kurulama bezi de uygun fiyattan raflarda yerini alacak. ŞOK kırtasiye ürünlerinde neler var? ŞOK 25 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 50x70 cm Yastık Koruyucu 7,99 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL, Wedding Nevresim Takımı 249 TL. Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL, 3'lü Saçaklı Kurulama Bezi 9,99 TL ve 40x40 cm ebatında Kırlent Kılıfı 5,99 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK market fırsatlarında son olarak Kadın Tokalı Terlik 17,95 TL, Erkek Terlik 13,95 TL, Gezer Kadın Terlik Çeşitleri 13,95 TL ve Chantale Kadın - Erkek Bambu Çorap 3,99 TL fiyatla Ağustos ayının son ŞOK Market Çarşamba kataloğunda yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 650 gramlık Ülker Çokokrem fiyatı ise 18 TL olarak karşımıza çıkıyor.