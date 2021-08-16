16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35

ŞOK kırtasiye ürünleri 2021 belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Eylül ayının ilk haftası açılacak olan okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor. Öğrencilerin okul öncesi alması gereken defter, kalem, boya, silgi ve yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünlerinin yer aldığı ŞOK okul malzemeleri kataloğunda kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi Ağustos'un 18'i itibariyle raflarda yerini alacak. İşte ŞOK okul malzemeleri 2021 kataloğu

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okulların açıklasına yakın kırtasiye kapsamında ürünler yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Eylül ayına kadar yenilenerek satılmaya devam edecek. Peki ŞOK okul malzemelerinde neler var? İşte birbirinden renkli sayfalardan oluşan ŞOK kırtasiye ürünlerindeki indirim fırsatları.

ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2021 KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta okul malzemelerinde büyük fırsatlar yer alıyor. OK aktüel ürünlerde bu hafta; okul çantası, suluk, çalışma sandalyesi, akıllı saat ve kablolu kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan okul ihtiyaçları kapsamındaki ürünerde; Defter, kalem, boya kalemi, okul çantası, suluk, çalışma sandalyesi ve beslenme çantası yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Eylül ayının sonuna kadar satılmaya devam edecek. Okullar Eylül ayının ilk haftası açılacak. Bu kapsamda veliler ve öğrenciler, okul boyunca lazım olacak kırtasiye malzemeleri Çarşamba günü ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile birçok kırtasiye ürünü çarşamba günü müşterilerin beğenisine sunacak.

ŞOK okul malzemelerinde; Alcatel 1T 10" Tablet 999 TL, Bilicra Akıllı Çocuk Saati 449 TL, Everest Dijital Yazı Tahtası 29,95 TL, Everest Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse 69,90 TL ve Asonic Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 39,95 TL dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul ihtiyaçları kataloğundaki fırsat ürünleri arasında 30x40 cm Mantar Pano 12,50 TL, Banker Masa Lambası 149 TL, Ayaklı Yazı Tahtası 129 TL, Winney Çalışma Sandalyesi 279 TL, Maya Çalışma Sandalyesi 169 TL ve 10 Gözlü Kitaplık 169 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; ALCATEL markası ile 32 GB dahili hafızalı, 2 GB ram ve 128 GB micro SD kart desteğine sahip olan 2 yıl garantili kablosuz klavye ve kılıf hediyeli alcatel 10″ Tablet 999 TL, Dijital Yazı Tahtası 29,95 TL, Everets Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse 69,90 TL, Bilicra Akıllı Çocuk Saati 449 TL, ASONİC Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 39,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK okul malzemeleri 2021 arasında; Lisanslı Kalem Çantası 7,99 TL, Laptop Çanta 44,95 TL, Sırt Çantası 29,95 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 29,95 TL, Desenli Sırt Çantası 9,95 TL. Reflektörlü Spor Çantası 39,95 TL ve Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 44,95 TL, 500 ml Lisanslı Çelik Matara 39,95 TL ve Desenli Kalem Çantası 5,99 TL fiyatla haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor.

ŞOK aktüel 18 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 6,90 TL. Farklı renk seçenekleri ile Flüt 6,99 TL. A4 Poşet Dosya 6,50 TL. Çizim Seti 3,25 TL. Gokidy Kovalı Kinetik Kum Seti 14,95 TL. Zımba Seti 7,50 TL. Gokidy Oyun Hamuru Seti 8,99 TL. Gokidy Eva Yazı Tahtası 7,99 TL. Gokidy Slime Hazırlama Seti 29,95 TL. Abaküs, sayı çubuğu ve sayı fasulyesinden oluşan Sayı Seti 9,99 TL. Kutulu Jumbo Keçeli Kalem 16,95 TL. Hazneli Kalemtraş 2,99 TL. Korumalı Öğrenci Makası 2,99 TL.

Faber Castel 12'li Kuru Boya Kalemi Seti 27,95 TL. Faber Castel 6'lı Silgi Seti 12,95 TL. Faber Castel 4'lü Kırmızı Kalem 10,95 TL. Tutacak hediyeli Faber Castel 12'li Pastel Boya 18,95 TL. Faber Castel 12'li Sulu Boya 19,95 TL. Faber Castel Z Pencil Mekanik Kurşun Kalem 14,95 TL. Faber Castel 5'li Tükenmez Kalem 11,95 TL. Edding 3'lü tahta Kalemi 14,95 TL. Edding 4'lü Fosforlu Kalem 19,95 TL. Edding Kutulu Jumbo Keçeli Kalem 24,95 TL. Bant Kesici 4,99 TL. Pensan Simli Jel Kalem 8,99 TL.

ŞOK kırtasiye malzemelerinde Faber Castell'in yanında Pritt markalı yapıştırıcılar da indirime giriyor. Boya ve yapıştırıcılarda Pritt markası Şok Aktüel ile sizlerle oluyor. Rotring kalemler, Sharpie kalemler ve boyalar, Globox markalı ürünler de kırtasiye kataloğunda sizlerle.

Yapıştırıcı Set 5,50 TL, Pelikan Poligon Sıvı Yapıştırıcı 7,99 TL. Farklı renklerde Çöpçü Kalemlik 4,99 TL. 10 renkten oluşan İnce Uçlu Keçeli Kalem 9,99 TL, Pensan Tükenmez Kalem 4,99 TL'den ŞOK kırtasiye ürünleri 2021 kataloğunda yer alacak.

Ayrıca; Pensan Ecomech Versatil Kalem Seti 19,95 TL. Rotring Visuclick Uçlu Kalem 10,95 TL. Globox Baskılı Figürlü Makas 10,95 TL. Globox Baskılı Tiritan Matara 49,95 TL. Globox Kırtasiye Seti 16,95 TL. Pritt Stick 14,50 TL'den raflarda yerini alacak.

Şok okul malzemeleri 2021 kataloğuna yer alan aktüel ürünler arasında defter çeşitleri de var.

Faber Castel'den karton kapaklı, 15 yapraklı Resim Defteri 9,99 TL. Tel dikişli PP kapaklı 100 yaprak A4 Defter 6,99 TL. Spiralli karton kapaklı 72 Yaprak A4 Defter 5,99 TL. Karton kapaklı spiralli Resim Defteri 3,99 TL. Not Defteri 2,50 TL. Baskılı Çıtçıtlı Dosya 2,75 TL. Şeffaf Zarf Dosya 1,50 TL