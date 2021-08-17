17 Ağustos 2021 Salı 15:05 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 15:05

A101 kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte satışa sunulacak olan kırtasiye ürünleri, Eylül ayına kadar raflarda yerini alacak. A101 okul malzemelerinde; defter, kalem, boya, A4 kağıdı, dosya, okul çantası ve kırtasiye setleri yer alıyor. Peki A101 kırtasiye ürünleri 2021 ne zaman gelecek? İşte A101'e gelen okul malzemeleri ve çeşitli ürünlerin yer aldığı A101 kırtasiye kataloğu!

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2021

Okulların başlamasına kısa bir süre kala marketler okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemelerine ağırlık verdi. A101 kırtasiye ürünleri 2021 kataloğunda; kalem, silgi, çanta, boya, defter, dosya, A4 kağıdı, renkli kalem çeşitleri ve daha birçok okul malzemesi yer alıyor. Ağustos'un 19'unda Perşembe günü satışa sunulacak olan A101 kırtasiye ürünleri, 3 hafta boyunca raflarda yenilenelerek satılmaya devam edecek.

A101 okul malzemeleri 2021 kataloğu yayınlandı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala A101 Market mağazalarında satışa sunulacak okul malzemeleri belli oldu.

A101, kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri kataloğunu her okul dönemi öncesi satışa sunuyor.

A101'de bu hafta okul için gerekli tüm kırtasiye ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

A101 kırtasiye ürünleri 2021 kampanyasında defter, kalem, okul çantası ve aklınıza gelebilecek tüm okul ihtiyaları yer alıyor. A101 okul malzemeleri kataloğu sayfanın devamında yer alıyor.

A101 okul malzemelerinde; Kalem setleri, kalem+kalemtıraş+silgi setleri, masa üstü setleri indirime girecek. Tükenmez kalemler, simli jel kalemler, Note.101 markalı olarak sizlerle olacak.

A101 OKUL MALZEMELERİ KATALOĞU

A101 Okul Çantaları kalitesi ve şık tasarımları ile dikkatlerinizden kaçmayacak. İşte; Lisanslı Art Beslenmeli İlkokul Çantası 69,95 TL. Lisanslı Wide Beslenmeli İlkokul Çantası 44,95 TL. Lisanslı Art Çift Gözlü İlkokul Kalem Çantası 17,95 TL.

Lisanslı Pug-Donut Anaokulu Kalem Çantası 7,95 TL. Lisanslı Pug-Donut Anaokulu Çantası 24,95 TL. Lisanslı Wide Çekçekli İlk Okul Çantası 69,95 TL. Çift Gözlü Bawit Kalem Çantası 8,95 TL. Lisanslı Anaokulu Split-Hoop Kalem Çantası 12,95 TL.

Beslenmeli Wide İlkokul Çantası 39,95 TL. A101 Okul Çantası grubunda listede yer alan diğer ürünler ise; Roboom Wood-Osio Sırt Çantası 36,95 TL. Roboom Cosmo-Atlas Sırt Çantası 49,95 TL. Roboom Yellow Labtop Çantası 34,95 TL.

Roboom Cyrı Sırt Çantası 26,95 TL. Roboom Ankar Sırt Çantası 49,95 TL. Roboom Cube Kalem Çantası 6,50 TL. Note 10.1 Proje Çantası 12,95 TL. Note 10.1 Baskılı Proje Çantası 14,75 TL. indirimli fiyatları ile A101 Aktüel 26 Ağustos 2021 Kırtasiye ve Okul Malzemeleri Kataloğunsa yer alıyor.