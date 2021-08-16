ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:39

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alan aktüel ürünlerin satışı, Ağustos ayının son haftasına kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; okul çantası, suluk, çalışma sandalyesi, akıllı saat ve kablolu kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var?İşte bu hafta ŞOK'a gelen aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta okul malzemelerinde büyük fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; ALCATEL markası ile 32 GB dahili hafızalı, 2 GB ram ve 128 GB micro SD kart desteğine sahip olan 2 yıl garantili kablosuz klavye ve kılıf hediyeli alcatel 10″ Tablet 999 TL, Dijital Yazı Tahtası 29,95 TL, Everets Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse 69,90 TL, Bilicra Akıllı Çocuk Saati 449 TL, ASONİC Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 39,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan okul ihtiyaçları kapsamındaki ürünerde; Defter, kalem, boya kalemi, okul çantası, suluk, çalışma sandalyesi ve beslenme çantası yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Alcatel 1T 10" Tablet 999 TL, Bilicra Akıllı Çocuk Saati 449 TL, Everest Dijital Yazı Tahtası 29,95 TL, Everest Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse 69,90 TL ve Asonic Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 39,95 TL dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri arasında 30x40 cm Mantar Pano 12,50 TL, Banker Masa Lambası 149 TL, Ayaklı Yazı Tahtası 129 TL, Winney Çalışma Sandalyesi 279 TL, Maya Çalışma Sandalyesi 169 TL ve 10 Gözlü Kitaplık 169 TL'den yer alıyor.

Şok'un mobilya kapsamındaki ürünlerinde geçerli olacak indirim fırsatlarda ise: 10 gözlü kitaplık 169 TL, silgi ve kalem hazneli Ayaklı Yazı Tahtası 129 TL, çalışma masası 279 TL ve 5 katlı metal kitaplık 249 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde Yumoş konsantre yumuşatıcı 20 lira yerine 13 liradan, Mintax bulaşık deterjanı 9 lira yerine 6,95 liraya düşerek indirimli fiyatıtla satılacak. Ayrıca Golf Maraşım dondurma, 24 TL'den 17 TL'ye düşecek.

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