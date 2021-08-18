18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:18

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kırtasiye ürünleri dikkat çekiyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan kırtasiye ürünleri arasında; Defter, kalem, boya çeşitleri, beslenme çantası ve suluk gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 20 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Ağustos'un 20'si ile 26'sı arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor.

BİM 20 Ağustos 2021 kataloğunda "Önce BİM'e sonra okula!" kampanyasıyla defter, kalem, çalışma masası, çanta, boya kalemi gibi yüzlerce kırtasiye ürünü yer alacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda okulların açılacak olması nedeniyle çok sayıda kırtasiye ürünü bulunuyor.

BİM 20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; İçerisinde defterler ve kırtasiye malzemeleri bulunan Studi ürünleri geniş yer kaplıyor. Not defteri 2,50 TL'den, A4 30 yaprak müzik defteri 60gr ürününde 2,95 TL, 80 yaprak lastikli not defteri ise 7,90 TL'den satılıyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; PP Kapak A5 60 yaprak dikişli defter 2,25 TL, PP kapaklı A5 40 yaprak dikişli defter 1,50 TL, PP kapaklı A4 72 yaprak spiralli defter 4,50 TL,

BİM'de bu hafta Ofis Sandalyesi, Katlanır Metal Çalışma Masası, Studi Not Defteri, Studi Tritan Matara, Studi Metal Kalemlik, Studi Kalemtraşlı Metal Kalemlik, Beslenme Kabı, Casio Fx-82Ms Bilimsel Hesap Makinesi, Renkli Ataş, Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası, Krinkıl Okul Çantası, Lisanslı Kalem Kutusu, Beyaz Tahta Kalemi 3'lü, Desenli Proje Çantası ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM 20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunun devamında spiralli, bloknot veya sert kapaklı defterler yer alıyor.

BİM kataloğundaki aktüel ürünlerin devamında; Studi tritan matara da 29,90 TL, beslenme kabı 7,50 TL, çelik matara 29,90 TL, Ofis Sandalyesi 249 TL, Katlanır Metal Çalışma Masası 199 TL'den satışa sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA SATILACAK OLAN KIRTASİYE ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Studi Not Defteri 2,50 TL

A4 30 Yaprak Müzik Defteri 2,95 TL

80 Yaprak Lastikli Not Defteri 7,90 TL

PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter 2,25 TL

PP Kapak A5 40 Yaprak Dikişli Defter 1,50 TL

PP Kapak A4 120 Yaprak Spiralli Defter 9,90 TL

PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter 4,50 TL

25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 25x35 cm 5,50 TL

25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 35x50 cm 5,50 TL

PP Kapak A5 96 Yaprak Spiralli Defter 3,95 TL

A4 Sert Kapak 140 Yaprak Bloknot 14,90 TL

PP Kapak A5 80 Yaprak Dikişli Defter 2,95 TL

Studi Tritan Matara 29,90 TL

Çocuk Havlusu 34x55 cm 9,90 TL

Studi Beslenme Kabı 7,50 TL

Studi Çelik Matara 500 ml 29,90 TL

Studi Metal Kalemlik 6,90 TL

Sırt Çantası 49,90 TL

Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 59,90 TL

Krinkıl Okul Çantası 79,90 TL

Peluş Kalem Çantası 6,90 TL

Studi Ponponlu Figürlü Kalem Çantası 8,50 TL

Studi Desenli Proje Çantası 14,90 TL

Casio Mx120 Masaüstü Hesap Makinesi 49,90 TL

Casio Fx-82Ms Bilimsel Hesap Makinesi 89,90 TL

Peluş Pullu Ponponlu Kalemlik 9,90 TL

Lisanslı Kalem Kutusu 19,90 TL

Studi Kalemtıraşlı Metal Kalemlik 29,90 TL

Studi Sticker Çeşitleri 3,95 TL

Studi Etiket 24'lü 2,50 TL

Studi Yetişkin Kalem Kutusu 5,90 TL

Studi Beyaz Tahta Kalemi 3'lü 2,95 TL

Studi Pergel Seti 4,95 TL

Studi Renkli Ataş 40'lı 2,50 TL

Studi Fon Kartonu 10'lu 9,90 TL

Studi Çini Desenli Stick Yapıştırıcı 20 gr 2,50 TL

Studi Şeffaf Kaplama Kağıdı 1,50 TL

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