BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:00 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:00

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha çok temizlik için gerekli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, deterjan hazneli bulaşık süngeri ve bulaşık makinesi tableti uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 17 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun hijyen ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta Temizlik için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM 17 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 19,90 TL, Pofu Tuvalet Kağıdı 8'li 7,50 TL, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml ise 14,90 TL, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 18,50 TL, Çamaşır Makinesi Temizleyici 400 ml 9,90 TL ve Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 69,90 TL'den satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki temizlik ve hijyen ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Güldal Çamaşır Suyu 1 Litre 2,50 TL, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü 1 Litre 7,90 TL.

Domestos 1850 ml + Cif Krem 1500 ml 28,90 TL. Fakir Halı Şampuanı 1000 ml 10,90 TL. Ayrıca Domestos WC Blok 2'li 12,50 TL, Asprinn Genel Temizlik Sıvısı 4 Litre 17,90 TL, Ayrıca Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi 2'li 9,90 TL, Mr. Green Mikrofiber Temizlik Bezi 10'lu 13,90 TL, Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 8,50 TL, Parex Magic Temizlik Bezi 4,95 TL, Parex Inox / Magic Sünger 3,50 TL ve Parex Bulaşık Fırçası 6,50 TL.

BİM kataloğundaki temizlik ürünleri fırsatları arasında; Figürlü Kağıt Pipet 12'li 2,50 TL ve Jelatinli Kürdan 300'lü 4,50 TL, Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 5,90 TL; Savon De Royal Kokulu Katı Sabun 100 gr 4,90 TL'den müşteriye sunulacak.

BİM 17 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Pofu 8'li Tuvalet Kağıdı 7,50 TL

Solo 90'lı Islak Mendil 6,90 TL

Kotex 32'li Günlük Ped 7,90 TL

Güldal 1 Litre Çamaşır Suyu 2,50 TL

Kotex 20'li Gece Hijyenik Ped 17,90 TL

Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped 17,90 TL

Pril 2,5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 18,50 TL

Miss 1 Litre Sirke Özlü Kireç Çözücü 7,90 TL

Bulut 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 19,90 TL

Porçöz 400 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 9,90 TL

Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 14,90 TL

Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti 69,90 TL

Pofu 8'li Tuvalet Kağıdı 7,50 TL

Solo 90'lı Islak Mendil 6,90 TL

Kotex 32'li Günlük Ped 7,90 TL

Güldal 1 Litre Çamaşır Suyu 2,50 TL

Kotex 20'li Gece Hijyenik Ped 17,90 TL

Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped 17,90 TL

Pril 2,5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 18,50 TL

Miss 1 Litre Sirke Özlü Kireç Çözücü 7,90 TL

Bulut 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 19,90 TL

Porçöz 400 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 9,90 TL

Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 14,90 TL

Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti 69,90 TL