17 Ağustos 2021 Salı 12:51 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:51

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta aşure günü için malzemelerin yanı sıra kırtasiye ürünleri de yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Lenovo Tab M7 Tablet, SEG No-Frost Buzdolabı, Arzum Mikser, Homend Royaltea Çay Makinesi ve Aksu Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kırtasiye ürünlerinden elektroniğe, tekstilden züccaciyeye, oyuncaktan gıdaya bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, aşure malzemeleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında Samsung 58TU7000 4K Crystal UHD TV 6699 TL, Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL 43″ FullHD Android Smart Led TV 2599 TL, 4GB dahili hafızalı, 5MP ön kameralı Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu 1599 TL fiyatıyla yer alıyor.

A101'de bu hafta geçerli olacak 19 Ağustos A101 aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanı Lenovo'dan. Dört çekirdekli 1,3 GHz işlemcisi ile dikkat çeken, Android işletim sistemli, 16GB dahili hafızalı, 3500mAh pil kapasitesine sahip, 2 yıl garantili Lenovo Tab M7 Tablet Bilgisayar 599 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL, Xiaomi Earbuds Basic 2 Kulaklık 129 TL, Xiaomi Akıllı Bileklik 229 TL, Piranha Bluetooth Klavye 79,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL, Lenoco HF130 Kulaklık 29,95 TL, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 59,95 TL ve Piranha Şarj Edilebilir Soğutucu Fan 49,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG No-Frost Buzdolabı 2899 TL. Arzum Crust Mix Eco Stand Mikser 939 TL. Homed Royaltea Çay Makinesi 239 TL. Kiwi Seramik tabanlı Ütü 129 TL. Arzum Cookart Eco Midi Fırın 379 TL. Kiwi Çubuk Blender 79,95 TL. Arzum Starmix El Mikseri 159 TL. Fantom Carbon Dikey Süpürge 219 TL. Arzum Mistost Tost Makinesi 249 TL ve Dikey LED Sinek Öldürücü 49,95 TL,.

A101'de bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. Asılabilir Ferforje Sepet 29,95 TL. Aksu Döküm Kek Kalıbı çeşitleri 79,95 TL. Patates Soğan Sepeti 55 TL. Aksu Döküm Derin Tencere 159,95 TL. Aksu Döküm Tava 114,95 TL. Güral Porselen'den Tekli Porselen Ürünler 6,50 TL. Luminarc Opal Fırın Kabı 29,95 TL. Lav 12 Parça Çay Seti 32,50 TL. Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 49,95 TL. Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 139 TL. Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL. Jakarlı Masa Örtüsü 29,95 TL. Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 39,95 TL

A101 19 Ağustos 2021 kataloğuna ayrıca Piranha Su Geçirmez Telefon Kılıfı 14,95 TL. Amazfit Verge GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat 549 TL, Telefon Priz Tutucu 1,50 TL. Taşıma çantası ile birlikte satışa sunulan Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 59,95 TL. Tekerlek ve kulpları sayesinde kolay taşınabilen, 24 saate kadar muhafaza edebilen, 45 litre iç hacme sahip Termoslu Masa 249 TL. Termoslu Piknik Çantası 47,95 TL.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki mobilya kapsamındaki ürünler arasında; 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 299,95 TL, 108 cm yüksekliğinde 6 Çekmeceli Saklama Dolabı 145 TL, Düğün Sandalyesi 99,95 TL, Büyük Çocuk Koltuğu 39,95 TL, Metal kulplara sahip Ayakkabı Dolabı 249,95 TL, Triathlon Çok Amaçlı File Seti 279,95 TL, Katlanır Sele 44,95 TL fiyatıtla yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda çocukları sevindirecek ürünler de var. Işıklı Maxi Scooter 189 TL. Piranha Akıllı Drone 269 TL. Triathlon Futbol Toğu 24,95 TL. Gokidy Oyuncak Asa Köpük Balon 4,95 TL. Triathlon Raket Seti 22,95 TL.

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