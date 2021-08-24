A101'de bu hafta neler var? A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

24 Ağustos 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:45

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta 2 farklı Toshiba Smart LED Tv, SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı, Çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. A101'de bu hafta; Beyaz eşyanın yanı sıra kırtasiye ürünleri, televizyon, züccaciye ve gıda ürünleri de uygun fiyattan satılacak. İşte A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, mobilyadan ve kırtasiye ürünlerine kadar bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında beyaz eşyalar göze çarpıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Toshiba 50UA2063DT 50" 4K Android Smart LED Tv 4.299 TL, Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart LED Tv 3.099 TL, Fantom CC3500 süpürge 499.00 TL, Homend Blender seti 299 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında Dijital baskül 55 TL, Homend Elektrikli Çelik Cezve 139 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

Jwin JB-02 büyüteç, JWIN JD-05 dürbün, JWIN JM-452M Mobil uyumlu mikroskop ve JWIN JT-301BK teleskop, GoKidy markalı olarak gelen oyun hamuru hazırlama setinde kaçırılmayacak fırsatlar A101'de!

A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 3.499 TL, Flavel 7 kg çamaşır makinesi 1.849 TL, Flavel Solo fırın 1.449 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

A101 26 Ağustos 2021 kataloğunDa ayrıca çok sayıda kırtasiye ürünü de yer alıyor.

A101 Aktüel 26 Ağustos 2021 Kırtasiye ve Okul Malzemeleri Kataloğunda; Lisanslı Art Beslenmeli İlkokul Çantası 69,95 TL. Lisanslı Wide Beslenmeli İlkokul Çantası 44,95 TL. Lisanslı Art Çift Gözlü İlkokul Kalem Çantası 17,95 TL. Lisanslı Pug-Donut Anaokulu Kalem Çantası 7,95 TL. Lisanslı Pug-Donut Anaokulu Çantası 24,95 TL.

Lisanslı Wide Çekçekli İlk Okul Çantası 69,95 TL. Çift Gözlü Bawit Kalem Çantası 8,95 TL. Lisanslı Anaokulu Split-Hoop Kalem Çantası 12,95 TL. Beslenmeli Wide İlkokul Çantası 39,95 TL.

A101'de bu hafta kırtasiye ürünleri arasında yer alan unum dosyaları, çıtçıtlı dosyalar, bant kesici, kırtasiye bandı ve koli bandı da öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte raflarda yerini alacak.

A101'de ayrıca; Roboom Wood-Osio Sırt Çantası 36,95 TL. Roboom Cosmo-Atlas Sırt Çantası 49,95 TL. Roboom Yellow Labtop Çantası 34,95 TL. Roboom Cyrı Sırt Çantası 26,95 TL. Roboom Ankar Sırt Çantası 49,95 TL. Roboom Cube Kalem Çantası 6,50 TL. Note 10.1 Proje Çantası 12,95 TL. Note 10.1 Baskılı Proje Çantası 14,75 TL indirimli fiyatları ile satışa sunulacak.

Ayrıca Globox markalı olarak satılacak olan kalemler, Fatih markalı kalemler ve boyalar da sizlerle olacak. Son bölümde ise lisanslı çantalar yine A101'de yer alacak.

İşte A101'de bu hafta yer alacak olan kırtasiye ürünleri ve fiyatları:

Seperatörlü Plastik Kapak Defter 14,95 TL, Spiralli Plastik Kapak Defter 12,25 TL, a4 80 Yaprak Spiralli Plastik Kapak Defter 4,95 TL, Gıpta A4 80 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter 4,85 TL, Gıpta Spiralli Karton Kapak Defter 6,45 TL, 15 yapraktan oluşan Gıpta Spiralli Karton Kapak Resim Defteri 3,25 TL, Sözlük çeşitleri 4,95 TL, Atlas çeşitleri 4,95 TL, Resimli Sözlük çeşitleri 6,45 TL, Gıpta 40 yaprak Dikişli Plastik Kapak Dik Yazı Defteri 2,95 TL, Gıpta Spiralli Not Defteri 2,75 TL,

A101 26 Agustos 2021 kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında çok sayıda kalem ve boya çeşidi de bulunuyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 24 Ağustos 2021 kataloğu Globox Versatil Kalem Seti 15,95 TL, Globox Figürlü Fosforlu Kalem 5,95 TL, Globox Jel Pastel Boya 26,95 TL, Globox Kalemtıraş Silgi Seti 9,95 TL, Globox Roller Kalem 9,95 TL, Globox Elmas Desenli Takviyeli Kalem 3,45 TL, Fatih 4'lü Kırmızı Başlık Kalem 4,95 TL, Globox Figürlü Versatil Kalem 6,95 TL. Globox Figürlü Tükenmez Kalem 17,95 TL. ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel 25 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Farklı renklerde askı aparatlı Globox Öğrenci Cüzdanı 32,95 TL, Globox Sulu Kapaklı Defter 27,95 TL, 4'lü Resim Kalemi 6,95 TL, 2'li Silgili Kurşun Kalem 3,50 TL, Fatih 4'lü Desenli Kurşun Kelam 5,95 TL, 5 parçadan oluşan Rotring Öğrenci Seti 19,95 TL, Rotring Jel Kalem 9,95 TL. Rotring Visumax Versatil Kalem Seti 15,95 TL. Fatih 8'li Silgi 5,95 TL. Fatih 12'li Jumbo Sulu Boya 12,95 TL. A101 okul malzemeleri ve kırtasiye kataloğu! Yıkanabilir özelliği ile dikkat çeken Fatih 12'li Keçeli Kalem 16,95 TL, Lisanslı Masaüstü Kırtasiye Seti 26,95 TL, Lisanslı Boyama Seti 34,95 TL, Hazneli Kalemtıraş 1,95 TL, Note101 Fineliner Kalem 5,25 TL, Note101 Baskılı Fosforlu kalem 2,75 TL, Beestar 12'li Kuru Boya 6,50 TL, Note101 Simli Jel Kalem 5,95 TL, Note101 Neon Jel Kalem 3,45 TL, ŞOK kırtasiye ürünlerinde neler var? A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca sayamadığımız çok sayıda okjul malzemesi de bulunuyor. Bu malzemeler arasında Matara, Maske, Siyasi Küre, Makas, Boyama Önlüğü, Keçe, Mantar Pano, Eva Kağıdı, Yapışkanlı Not Kağıdı Seti, Etiket, Flüt, Ataş Seti, Pergel gibi ürünler yer alıyor. BİM kırtasiye ve okul malzemeleri kataloğu A101'de bu hafta geçerli olacak 26 Ağustos A101 aktüel kataloğunda; 4 parçadan oluşan Oyun Hamuru Hazırlama Seti 29,95 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 69,95 TL, Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası 17,95 TL, Su itici özellikli kumaştan üretilmiş Wide Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 44,95 TL, Tekerlekli ve tutma kulplu, farkı desen seçenekleri sahip Wide Lisanslı Çekçekli İlkokul Çantası 69,95 TL.

Baskılı Proje Çantası 14,75 TL, Raboom Cube Kalem Çantası 6,50 TL, Sırt Çantası 36,95 TL, Raboom Yellow Laptop Çantası 34,95 TL, Raboom Cyro Sırt Çantası 26,95 TL, Raboom Ankar Sırt Çantası 49,95 TL, Anaokulu Kalem Çantası 7,95 TL, Kapaklı geniş ön cebe sahip, laptop bölmeli Raboom Iglo Sırt Çantası 74,95 TL, Körüklü 13 Bölmeli Dosya 12,75 TL, Sunum Dosyası 14,50 TL, A4 Çıtçıtlı Dosya 1,25 TL, A4 Baskılı Çıtçıtlı Dosya 2,50 TL, Note101 100'lü Poşet Dosya 12,75 TL, Şeffaf Renkli Rulo Kaplık 1,25 TL. A4 Hazır Defter Kabı 1,75 TL. A4 Renkli Fotokopi Kağıdı 9,75 TL, Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı 24,50 TL. A4 Fon Kartonu 2,65 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.