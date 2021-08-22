BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 24 Ağustos 2021 kataloğu

22 Ağustos 2021 Pazar 14:24 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 14:24

BİM'e bu hafta Salı günü için gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha çok kişisel bakım için gerekli ürünler ve iç çamaşırları yer alıyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Yüz temizleme jeli, Nivea canlandırıcı tonik, İstiridye tokalar, diş macunu/fırçası ve saç fırçası uygun fiyattan satılacak. İşte BİM BİM 24 Ağustos 2021 kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 24 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun hijyen ürünleri yer alıyor. Peki Bim Aktüel 24 Ağustos 2021 Kataloğudaki indirimli ürünler nelerden oluşuyor?

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Temizlik, gıda ve tekstil kapsamında gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM 24 Ağustos 2021 kataloğunda Kooperatif balı süzme çiçek balı 1000gr 34,90 TL, Altınkılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri (500 gr) 24,90 TL, Kaanlar tam yağlı Maraş peyniri 29,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki gıda ürünleri arasında; Fırsatlar kahvaltılıklarla sürerken 3lü kahvaltı paketi 19,90 TL'den Peysan markalı olarak geliyor. Kerem 3x180gr Labne peyniri 19,00 TL fiyatla sizlerle olurken Erpiliç 500gr piliç parmak kfte 11,90 TL'den yer alıyor.

BİM kataloğundaki gıda ürünleri fırsatları arasında; Polonez hindi burger içerisinde 4 adet paketli olarak 8,90 TL, Banvit markalı Cheddarlı piliç jumbo sosis 9,90 TL, Dilimli dana salam 150gr Danet 8,90 TL'den, Lezita 150gr piliç dilimli salam ise 4,50 TL'den, Maret dana kangal sucuk 500gr 28,90 TL fiyatla Bim aktüel kataloğunda yer alacak.

İri salamura tuz Cihan 3000gr 3,50 TL, Cardella 500 makarna çeşitleri 2,50 TL'den satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

BİM 24 Agustos 2021 kataloğunda iç çamaşırları, piller ve kişisel bakım ürünleri tek sayfada sizlerle buluşuyor.

BİM aktüel ürürnlerin Salı günü için hazırlanan kataloğunda Duracell piller indirimli olarak satılacak. Duracell 10lu AAA ince pil 26,90 TL'den satılıyor. 10lu kalem pil AA ise 26,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM kataloğunda çoraplar da indirime giriyor. Comfort Family markalı olmak üzere pamuklu diz altı çorap, pamuklu külotlu çorap, desenli külotlu çorap, 3lü patik, 2li soket çorap sizlerle oluyor. Penti külotlu çoraplar 7,90 TL'den pantoon çoraplar 4,50 TL'den, Ayrıca dondurma desenli çorap, dantelli 2li çorap ve fırfırlı çoraplar da uygun fiyatıyla BİM aktüel salı kataloglarında yer alıyor.

A101 okul malzemeleri ve kırtasiye kataloğu!

ŞOK kırtasiye ürünlerinde neler var?

BİM kırtasiye ve okul malzemeleri kataloğu

Efor 2 Litre Üzüm Sirkesi 7 TL

Aynes 180 ml Kalojenli Süt 2,50 TL

Kerem 3×180 gr Labne Peyniri 19 TL

Fıçı 250 ml %100 Nar Ekşisi 14,90 TL

İlkgün 1000 gr Reçel Çeşitleri 11,50 TL

Cihan 3000 gr İri Salamura Tuz 3,50 TL

Lezita 150 gr Piliç Dilimli Salam 4,50 TL

Banvit 250 gr Piliç Jumbo Sosis 9,90 TL

Sek Quark 140 gr Meyveli Yoğurt 5,90 TL

Peysan 3×150 gr Kahvaltı Paketi 19,90 TL

Erpiliç 500 gr Piliç Parmak Köfte 11,90 TL

Cardella 500 gr Makarna Çeşitleri 2,50 TL

Maret 500 gr Dana Kangal Sucuk 28,90 TL

Polonez 240 gr 4 Adet Hindi Burger 8,90 TL

Kooperatif 1000 gr Süzme Çiçek Balı 34,90 TL

Kaanlar 500 gr Tam Yağlı Maraş Peyniri 29,90 TL

Aslı 800 gr Dondurulmuş Peynirli Su Böreği 22,90 TL

Altınkılıç 500 gr Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 24,90 TL

Superfresh 340 gr Dondurulmuş Taş Fırın Pizza 14,90 TL

Lionesse Saç Fırçası 9,90 TL

Naturalove İstiridye Toka 9,90 TL

Gliss 300 ml Saç Maskesi 19,90 TL

Dijital Erkek Baskılı Boxer 18,90 TL

Çocuk Büstiyer Slip Takımı 22,90 TL

Bambu 3'lü Kadın Bato Slip 17,90 TL

Çocuk Diş Macunu ve Fırçası 9,90 TL

Silikon Ponponlu Sırt Çantası 26,90 TL

Comfort Family Kız Çocuk 2'li Slip 9 TL

Uzaktan Kumandalı Led Ampül 34,90 TL

Nivea 200 ml Canlandırıcı Tonik 18,90 TL

Nivea 150 ml Yüz Temizleme Jeli 22,90 TL

Bralet 3'lü Kadın Slip Şort Takımı 49,90 TL

Comfort Family Kadın Bambu Atlet 11,90 TL

Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Atlet 9,90 TL

Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Atlet 9,90 TL

Comfort Family Kadın 3'lü Bambu Slip 17,90 TL

Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Garson Slip 9 TL