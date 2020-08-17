17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:41

Bu hafta A101'e kırtasiye ürünleri geliyor. A101'de bu hafta öğrencilerin ve velilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. Bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan A101 kırtasiye ürünleri 2020 kataloğunda birçok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuluyor. Her perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101'de haftanın fırsatlarında okul ihtiyaçlarının dışında teknolojik ürünler ve mutfak araç gereçleri geliyor. İşte A101 kırtasiye ürünleri 2020..

A101 aktüelin bu haftaki kataloğunda okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101 kırtasiye ürünleri 2020 kataloğunda; kalem, silgi, çanta, boya, defter ve daha birçok okul malzemesi yer alıyor. Okulların başlamasına kısa bir süre kala marketler okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemelerine ağırlık verdi. 20 Ağustos 2020 Perşembe günü satışa sunulacak olan A101 kırtasiye ürünleri indirim kataloğunda bu hafta kalemden deftere, boyadan okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2020



A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e gelecek olan ürünlerde; Toshiba 58" Ultra HD Smart Led Televizyon, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon, Honor 9X 128 GB Cep Telefonu, Samsung Powerbank 10.000 mAh, Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik, Piranha El Fanı, SEG Derin Dondurucu, SEG Buzdolabı, Woon Dezenfekte Su Üretme Cihazı, Altus Tost Makinesi, Singer Overlok Makinesi, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, 3 Çekmeceli Organizer, Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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