A101'e bu hafta ne gelecek? A101 20 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

16 Ağustos 2020 Pazar 14:56 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:56

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve ahşap dolaplardaki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta neler geldi? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında çift kişilik nevresim takımı, örme masa örtüsü, banyo aksesuarları, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, ayakkabı dolabı ve porselen yemek takımı bulunuyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101 20 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e gelecek olan ürünlerde; Toshiba 58" Ultra HD Smart Led Televizyon, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon, Honor 9X 128 GB Cep Telefonu, Samsung Powerbank 10.000 mAh, Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik, Piranha El Fanı, SEG Derin Dondurucu, SEG Buzdolabı, Woon Dezenfekte Su Üretme Cihazı, Altus Tost Makinesi, Singer Overlok Makinesi, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, 3 Çekmeceli Organizer, Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.