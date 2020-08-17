BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 18 Ağustos 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu

17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:22

BİM'in salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu satışa sunuldu. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'de bu hafta Salı neler var? Salı BİM aktüel ürünlerde bu hafta aşure ayının gelmesiyle birlite aşurelik malzemeler uygun fiyatla satılıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı 18 Ağustos 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. bebek şampuanı, köpük sabun, pijama takımı, pudra kokulu bebek bezi, banyo eldiveni, ıslak havlu, organik bebek bisküvisi, babet çorap ve tarhana çorbası bu Salı BİM'de uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. BİM'de salı günü Haşlanmış nohut, fasulye ve buğdayın yanı sıra aşurelik buğday, kuru incir, fındık içi, kuru meyve karışımı, küp kesim incir, hazır aşure, fasulye, çiğ badem, pilavlık pirinç, kuru kayısı ve üzüm, kuş üzümü, dolmalık fıstık, karanfil, ceviz içi, cevizli sucuk, antep fıstıklı pestil, alüminyum kase ve temsili cam kupa raflarda yerini alacak.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.