23 Ağustos 2020 Pazar 17:01 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 17:01

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin yanı sıra Geçen hafta çarşamba satışa sunulan ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğunda 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile bir çok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte 26 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar..

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Pril hepsi Bir Arada 30’lu bulaşık makinesi tableti 27,90 TL yerine 16 TL. Süt Mısır Aromalı 43 gr Çerezza TV 2 TL. Peynir Aromalı 43 gr Cheetos 2 TL. süt Mısır Aromalı 43 gr Cheetos 2 TL. ÜLKER 100 gr Biskrem Ruby Duble Keşif 2,25 TL. TORKU 240 gr Tam Ruşeymli Bisküvi 3’lü Paket 3,75 TL'den satılacak.

GOLF 500 ml Dondurma Çeşitleri 16,95 TL yerine 13,95 TL. GOLF 650 ml Sade Kesme Dondurma 20,95 TL yerine 16,95 TL. Süperfresh Mısır Konservesi 7,95 TL. 1 Alana 1 Bedava etiketi ile 250 gr Bahçıvan Labne 10,50 TL. Çaykur Altınbaş Çay 500 gr 19,95 TL. UNO Anadolu 8’li 432 gr Hamburger Ekmeği 4,25 TL. UNO 7×65 gr Anadolu Sandaviç Ekmeği 3,75 TL. UNO 670 gr Anadolu Tost Ekmeği 3,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta aşure tenceresi göze çarpıyor. Aşure ayında olduğumuz bu hafta büyük boy çelik tencere ŞOK'ta sadece 69,90 TL'den satılacak.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

KIRTASİYE İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR

ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda da okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri Eylül sonuna kadar satılmaya devam edecek.

ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta kalemden okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. MEB Müfredatına uygun olarak üretilmiş İngilizce Kartlar 12,95 TL. İngilizce Çarpım Tablosu 2,50 TL. Yıkanabilir ve su geçirmez özellikli Boyama Önlüğü 9,99 TL. Gokidy Oyun Hamuru 5,99 TL. Tutkal 2,99 TL, Beslenme Kabı 4,99 TL. Frozen Lisanslı Matara 9,99 TL'den raflarda yerini aldı.

ŞOK'ta bu hafta; Çalışma Sandalyesi 199 TL. Parlak beyaz suntalamdan üretilmiş Kitaplık 99,90 TL. Farklı renklerde Proje Çantası 9,95 TL. Desenli Proje Çantası 12,95 TL. Tahta Silgisi 2,50 TL. Gokidy Eva Yazı Tahtası 7,99 TL. Zımba Seti 5,75 TL. Çok Amaçlı Bez Çanta 6,99 TL. Beslenme Örtüsü 1,99 TL. Çocuk Bez Maske 3’lü Set 7,50 TL. Mantar Pano 9,50 TL. Gokidy 2’li Tahta Kalemi Seti 7,99 TL. Şokta bu hafta geçerli olacak 19 Ağustos Şok aktüel kataloğunda okul ihtiyaçlarının tamamına yönelik ürünlerle karşılaşmak mümkün ki bu ürün gruplarından birisi de çanta çeşitleri. Suluk bölmeli, sırt ve omuz destekli, bir çok lisans seçeneği bulunan Lisanslı Anaokulu Çantası 19,95 TL. Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası 34,95 TL. Ön cepli Desenli Okul Çantası 36,95 TL. Serigraf baskı ve reflektörlü Spor Okul Çantası 36,95 TL. Lisanslı Kalem Çantası 5,99 TL. Desenli Kalem Çantası 6,50 TL.Desenli Etiket 1,50 TL. Farklı renklerde Rulo Kap 0,99 TL. Eğlenceli Keçe Sticker 3,99 TL. 10’lu Fon Kartonu 1,95 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 25 Ağustos 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı