23 Ağustos 2020 Pazar 17:27 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 17:27

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda çamaşır makinesi, turbo fırın, buharlı mop, dik süpürge, akıllı saat ve daha birçok üründe büyük indirimler var. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve spor aletlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta neler geldi? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında termosifon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve 2 ayrı televizyon bulunuyor. İşte A101 27 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, 2 ayrı televizyon, ütü, kurutma makinesi, traş makinesi, su ısıtıcı kettle, kaymaz taban kadife halı, mermer desenli masa-sandalye seti, aşure tenceresi, 2 ayrı akıllı telefon ve daha birçok ürün kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, çamaşır makinesi, Toshiba 43" Full HD Smart Led Televizyon, HI-LEVEL 40" Full HD Android Televizyon, Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu, Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet, Dolu Shara Akülü Araba, Schafer Vakum Dik Süpürge, Kiwi El Mikseri, Samsung Mikrodalga Fırın, Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi, Aprilla Dijital Banyo Baskülü, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM 25 Ağustos 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

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