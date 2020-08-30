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Ekonomi

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin yanı sıra geçen hafta satışa sunulan ŞOK kırtasiye ürünleri de satılmaya devam ediyor. ŞOK 2 Eylül 2020 kataloğunda bu hafta kişisel bakım ve deterjanlarda kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geldi? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar..

30 Ağustos 2020 Pazar  17:53 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 17:53
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ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Eylül ayının sonuna kadar satılmaya devam edecek. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında kişisel bakım ve temizlik ürünleri yer alıyor. Ayrıca aşure haftasına özel büyük boy tencere de uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta ayrıca 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile bir çok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geldi? İşte ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Omo 7.5 Kg Çamaşır Deterjanı 45 TL. Finish Hepsi Bir Arada 50’li Tablet 45 TL. Parex Sünger Hediyeli Pril 1280 ml Bulaşık Detarjanı 12,95 TL. Palmolive 300ml +300ml Duş Jeli 14,95 TL yerine 10,95 TL. Sensodayne Beyazlatıcı 75 ml Diş Macunu 25,95 TL yerine 21,90 TL. Molped 18’li Süper Nıght Gece 9,95 TL. Pantene 500 ml Şampuan Çeşitleri 14,90 TL. Pantene 470 ml Onarıcı Bakım Saç Kremi 14,90 TL. indirimli fiyatları ile Şok Aktüel Kataloğu ile satışa sunulacak olan temizlik ve kişisel bakım ürünleri arasında yerini alıyor.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda da okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri Eylül sonuna kadar satılmaya devam edecek.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

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