BİM aktüel 14 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel market ürünlerinde bu hafta neler var

BİM aktüel 14 Aralık ürünler indirim kataloğu açıklandı. 2018 BİM aktüel market ürünlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler son dakika haberleri araştırılıyor. 14 Aralık BİM kataloğunda yok yok! 14 Aralık 2018 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu şaşırtmaya devam ediyor. BİM bu hafta hangi ürünleri indirime sokacak? Bim aktüel 14 Aralık 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde muhteşem ürünlerin bu sayfada da devam ettiğini görüyoruz. Fırın içi aydınlatmalı, termostatlı ısı kontrol sistemine sahip, 6 fonksiyonlu, 40 litre iç hacmine sahip ve 2 yıl garantili Simfer Inox Turbo Fırın 189 TL. Enerji tasarrufu sağlayan sıcak tutma fonksiyonuna sahip Tefal Çay Makinesi 159 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş blender ve mikser başlıklarına sahip Fakir Blender Set 115 TL. Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. chef ‘s Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL. Granit Efektli Tava Seti 44,90 TL. Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL. Kadın Fermuarlı Polar 32,90 TL. Çocuk Eşofman Takımı 22,50 TL. Kadın Kadife Eşofman Altı 19,90 TL. Erkek Fermuarlı Polar 32,90 TL. Rüzgar ve su geçirmez özel kaplamalı Softshell Mont 79,90 TL. Erkek Deri Bot 54,90 TL. Bez Gardrop 59,90 TL. İşte BİM aktüel ürünler indirimleri en son haberler ve son dakika gelişmeler star.com.tr’de…

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

Bim 14 Aralık 2018 aktüel kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Bu ürünler arasında elektrikli ev aletlerinden dekorasyona, giyimden züccaciyeye bir çok ürün yer alıyor. 14 Aralik 2018 Bim katalogunun ilk sayfasını incelediğimizde özellikle elektrikli ev aletleri ön plana çıkıyor. Yüksek performanslı yeni süpürge ucuna sahip, yıkanabilir filtreli, toz hazneli, bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direni arttırılmış, yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplamaya sahip chef ‘s Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL. Granit Efektli Tava Seti 44,90 TL. Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 14 Aralık Bim aktüelkataloğunun ilk sayfasında yer alan bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise tekstil. Kadın Fermuarlı Polar 32,90 TL. Çocuk Eşofman Takımı 22,50 TL. Kadın Kadife Eşofman Altı 19,90 TL. Erkek Fermuarlı Polar 32,90 TL. Rüzgar ve su geçirmez özel kaplamalı Softshell Mont 79,90 TL. Erkek Deri Bot 54,90 TL. 14 aralik 2018 Bim aktuel urunler katalogunda dikkat çeken bir diğer ürün ise 59,90 TL’lik fiyatı ile Bez Gardrop.

BİM aktüel kataloğu hafta sonu indirimleri başladı (7 – 13 Aralık 2018)

BİM aktüel 14 Aralık son bitiş tarihi olan kampanya kataloğu ile BİM aktüel, 7 – 13 indirimli ürün kampanyasının tanıtımını yapıyor. Bim aktüel haftanın önerisi, Bim aktüel Cuma kampanyası ve Bim aktüel hafta sonu detaylarını marketin aktüel katalogları sayesinde her hafta sizler için inceliyoruz. Bim aktüel Cuma kampanyasının tanıtımını yapmadan önce size bir kez daha alışveriş listenizi kampanyadan önce hazırlamanızı öneriyoruz. BİM aktüel Cuma indirimlerinde bu hafta süper bir teknoloji ürünü satışa sunuldu. BİM aktüel'in market şubelerinin vitrinlerinde dün yerini alan Vestel Venüs V4 cep telefonu eminiz ki çok beğeni toplayacak. 2 yıl garantisi olan bu BİM aktüel ürününün bir hafta boyunca yok satacağını düşünüyoruz. Vestel servis güvencesi de olan bu ürünü BİM'de 949 TL’ye sizlerin beğenisine sunulacak.

BİM 7 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

BİM 7 Aralık aktüel ürünler listesine uygun fiyata eklediği Vestel Venüs V4 ve Kumtel elektrikli ısıtıcılar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikler soğuk kış günlerinde insanların cebini rahatlatacak bir kampanyaya imza atmaya hazırlanan BİM, bu hafta herkesin içini ve cebini ısıtacak ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

Vestel Venus V4 Cep Telefonu 949 TL. Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 75 TL. Dijitsu Mini Isıtıcı 39,90 TL. Petek Üstü Isı Yönlendirici 24,90 TL. Philips Filtre Kahve Makinesi 189 TL. Katı Meyve Sıkacağı 139 TL. Fakir Galaxy Buharlı Ütü 99 TL.







BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39