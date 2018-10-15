BİM aktüel 19 Ekim 26 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 19 Ekim 26 Ekim ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi araştırılıyor. BİM market bu hafta hangi ürünlerini indirime sokacak? 19 Ekim BİM aktüel ürünler ve 26 Ekim BİM aktüel ürünler indirim fırsatları merak ediliyor. Peki BİM 19-26 aktüel ürünlerde neler olacak? BİM market zinciri bu hafta yine hem çok uygun hem çok kaliteli. BİM kataloğuna gelin birlikte göz atalım. Peki, bu hafta BİM markete hangi ürünler indirimde olacak? Bim 19 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirime girecek? BİM Aktüel 26 Ekim günü yepyeni bir kampanya ve yepyeni indirimlerle güne başlayacak. BİM 19 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ detaylarında Bu Hafta Bim Market şubelerinde sizleri bekleyen ürünlerin başında; 2 yıl Samsung Türkiye Garantili 5,5 inç ekran boyutu,3 gb ram ,16 gb dahili hafızası ile 4.5 G uyumlu Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu; 1449 TL indirimli fiyatı ile Bim Teknoloji Ürünü olarak Kampanya listesinde yer alıyor. Ayrıca Bim Aktüel Ürünleri olarak Mutfaklarda ihtiyaç duyacağınız muhteşem ürün Kumtel Markası ve kalite güvencesi ile; Cam set üstü Ocak; 299 TL. Maslıne Aspiratör; 89 TL. Simfer 40 litre Turbo Fırın ise sadece; 175 TL indirimli fiyatı ile tüketicinin beğenisine sunuldu. İşte merak edilen BİM aktüel indirim kataloğu star.com.tr’de…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 19 EKİM 2018

19 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bim market indirimleri oldukça avantaklı. Gelin indirimlere göz atalım. Züccaciye Ürünleri büyük indirim avantajları ile satışa sunulacak işte ürünlerin başında; Granit Efektli Turta ve Kek Kalıbı; 12,90 TL.chefs Mini Tencere Çeşitleri;19,90 TL. Hamur Porsiyonlayıcı; 19,90 TL. 2 katlı Kurabiyelik; 14,90 TL. Bu Hafta Bim Aktüel Züccaciye grubunda Lav Ürünleri olarak Borcam Dikdörtgen Tepsi; 19,90 TL dondurma kasesi 6’lı; 9,95 TL.Kahvaltılık Servis tabağı;1,90 TL.Pastoral Pasta Tabağı 6’lı set;7,95 TL.Çay Seti 12 Parça; 19,90 TL.Elit 3’lü Meşrubat Bardağı;4,95 TL. Pasta Börek Taşıma Kabı;9,90 TL.Kapaklı Mikser Kabı;5,90 TL. Bim Küçük Ev aletleri olarak Phılıps Buharlı Ütü;149 TL.arçelik güvencesi ile Altus 2 yıl garantili Blender Set; 109 TL. Bim Market Bu Hafta evlerinizde oldukça şık görüntüler saplayacak Modern Orta sehpa Mermer desenli;75 TL.Modern 2’li Zigon Sehpa Mermer desenli;75 TL. Lambader Metal ayaklı;75 TL. Tekstil Ürünleri Bu Hafta 19 Ekim Bim Aktüel Kataloğu listesinde Nevresim Takımı Çift Kişilik;94,90 TL.Çift Kişilik Pamuklu Battaniye;34,90 TL.

Bim aktüel ürünleri ile yine indirimleriyle çok konuşulacak. BİM market 19 ekim indirimli ürünler kataloğunda yok yok! BİM aktüel ürünler bu hafta; Arnica marka dik durabilen süpürge 99 TL, Blue Houese el mikseri 59.90 TL, basamaklı tabure 23.90 TL, chef’s marka granit efektli mini tencere 19.90 TL, 2’li dikdörtgen saklama kabı 7.95 TL, mutfak aletleri adedi 3.75 TL olarak yer alıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ