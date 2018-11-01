BİM aktüel 2 Kasım 9 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi araştırılıyor. BİM Kasım 2018 aktüel ürünler indirimleri yine çok uygun fiyatlı. Peki 2 Kasım 2018 BİM aktüel ve 9 Kasım 2018 BİM aktüel ürünlerinde hangi fırsatlar olacak? BİM market Cuma aktüel ürünler indirimleri haberimizde yer alıyor. BİM aktüel ürünler Toptan fiyatına perakende satış fırsatlarını sizlere ulaştırıyor. BİM kataloğunda bu hafta neler olacak? Gelin birlikte inceleyelim. BİM aktüel 2 Kasım indirim katalog listesinde neler var? BİM AKTÜEL 2 KASIM fırsat kampanyaları devamında bu hafta beklentilerinizi boşa çıkarmayacak aktüel ürünleri kendini fazlasıyla gösteriyor. Bim Küçük Ev Aletleri listesinde Fakir Kalite güvencesi ile 2 yıl garantili Saç Düzleştirici Tarak ve Fırça 109 TL. Fakir Saç Maşası 75 TL. Saç Kurutma Makinesi 49,90 TL olarak raflardaki yerini aldı. Bim markette bu hafta Paşabahçe markasına ait ürünlerde de kampanya var. Bu ürünler ise Paşabahçe oval servis tabağı 4,95 TL, Paşabahçe 2’li tuzluk biberlik 2,75 TL. BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. İşte indirim fırsatları star.com.tr'de...

2 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

BİM Aktüel 2 Kasım kampanyası öncesinde BİM Markete gelecek fırsat ürünlerini incelemeye devam ediyoruz. Bu hafta yayınlanan Cuma günü fırsatları 2 Kasım 2018 Cuma tarihine kadar geçerli olacak o gün yeni kampanya başlayacak.

Bu hafta BİM markette Chesf’s granit serisi karnıyarık tenceresi 39,90 TL, derin tencere 39,90 TL wok tava 24,90 TL, Krep tava 19,90 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Mutfak ürünlerinde güzel bir kampanyaya imza atan Bim markette lav markalı ürünlerden Karen Cam seti 14,90 TL, Üçlü kısa meşrubat bardağı 4,50 TL, Üçlü desenli meşrubat bardağı 7,50 TL, Üçlü ayaklı meşrubat bardağı 8,95 TL Fiyatı ile satışa sunuluyor. Bim markette bu hafta Paşabahçe markasına ait ürünlerde de kampanya var. Bu ürünler ise Paşabahçe oval servis tabağı 4,95 TL, Paşabahçe 2’li tuzluk biberlik 2,75 TL.

BİM SPORCULAR İÇİN KABLOSUZ BLUETOOHT KULAKLIK SATACAK!

BiM 2-9 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği Trust kablosuz bluetoooht kulaklık ile başta sporseverleri memnun edecek. Sporcular haricinde kulaklığa ihtiyacı olanlar için kaçırılmayacak bir kampanyaya imza atmaya hazırlanan BİM, uygun fiyatı ile tüm BİM müşterilerini 2-9 Kasım tarihinde mağazalarında buluşturacak.

2 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM aktüel 2 Kasım indirim katalog listesinde neler var? BİM AKTÜEL 2 KASIM fırsat kampanyaları devamında bu hafta beklentilerinizi boşa çıkarmayacak aktüel ürünleri kendini fazlasıyla gösteriyor. Bim Küçük Ev Aletleri listesinde Fakir Kalite güvencesi ile 2 yıl garantili Saç Düzleştirici Tarak ve Fırça 109 TL. Fakir Saç Maşası 75 TL. Saç Kurutma Makinesi 49,90 TL. indirimle üstelik kredi kartına 6 taksit avantajı ile satışa sunulacak. BİM AKTÜEL Bu Hafta Tekstil grubunda ise Nano Teknoloji ile üretilmiş olan Brilant Halı 75 TL. Skoç Battaniye Çift Kişilik 24,90 TL. Skoç Battaniye Tek Kişilik 22,90 TL. Yumak set 3’lü 2 renk ve Yumak Set 3’lü set 5,95 TL. Züccaciye Ürünlerinin dev markasından kaliteli Kütahya Porselen Yemek Seti24 Parça 109 TL.LAVA Döküm Tava 42 TL. LAV Defne Kase 1,75 TL.Lav Alara 3’lü Meşrubat Bardağı sadece 5,95 TL. Gondol Mutfak gereçleri olarak tek fiyat avantajı ile 2,75 TL. Bimde Bu HaftaÇocuklarımız için harika ürünler 2 Kasım Cuma aktüeli ile karşımıza çıkan ürünler ise Hayvan Kostümlü Bebekler 9,95 TL. Lisanslı Oyun Çadırı 34,90 TL.Ayaklı Basket Potası 19,90 TL.Mini Çek Bırak Arabalarım 9,95 TL. Çılgın Suratlar Dev Sürpriz Yumurta 8,95 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ