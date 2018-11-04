BİM aktüel 9 Kasım 16 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi
BİM aktüel 9 Kasım 16 Kasım ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. 9 Kasım BİM aktüel ürünler indirimleri şaşırtmaya devam ediyor. 16 Kasım BİM aktüel ürünleri araştırılıyor. BİM market bu hafta yine dopdolu. Kasım ayının 2.haftasında BİM kataloğu yoğun talep görüyor. BİM aktüel kampanyasında Cuma günü indirimde neler olacak? BİM Cuma kataloğu haberimizde yer alıyor. BİM 9 Kasım 2018 aktüel ürünler indirim kampanyası her yaşa hitap ediyor. Ucuz ve kaliteli ürünlerin tek adresi 9 Kasım BİM ürünlerinden geçiyor. Gelin birlikte 9-16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyelim. BİM aktüel 9 Kasım 2018 indirim listesi bir hayli kabarık. Portakal Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 89,90 TL. chef’s Tencere Seti 199 TL. Orta Boy Çaydanlık 75 TL. Paşabahçe 3’lü Diamond Bardak 13,50 TL. Plastik Saklama Kabı 2,95 TL. Bambu Ürünleri çeşitleri 14,50 TL. Kelebek Çamaşır Kurutmalığı 54,90 TL. Çamaşır Selesi 9,95 TL. Ayakkabı Rampası 2,50 TL. Ütü Masası 75 TL. BİM tarafından hangi ürünler kampanyalı satılacak. Sizde tüm bunları merak ediyorsanız katalogları ayrıntılı bir şekilde incelemeden bir yere ayrılmayınız. Kirli Çamaşır Sepeti 21,90 TL. Ütü Masası Kılıfı 6,95 TL. Lolla’s Uyku Arkadaşım 44,90 TL. Piccolo Mondi Maket Arabalar 28,50 TL. Metal Çek Bırak İş Makineleri 28,50 TL. Fisher-Price Eğitici Sevimli Elma 39,90 TL olarak yer alıyor. İşte indirimleriyle cezbeden BİM 9-16 Kasım 2018 kataloğu…
BİM aktüel 9 Kasım 16 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var? 9 Kasım BİM aktüel ürünler dopdolu. Peki 16 Kasım BİM aktüel ürünlerinde neler var? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM kataloğunda yer alıyor. BİM ‘Toptan Fiyatına Perakende Satış’ sloganıyla tüketicisini cezbetmeye devam ediyor. BİM bu haftaki yeni ürünlerini raflara dizdi. Raflı TV Ünitesi 149 TL. Klavyeli Pratik Kumanda 79 TL. Simfer Konvektör Isıtıcı 199 TL. Soley Tek Kişilik Fitted Çarşaf 17,90 TL. BİM tarafından hangi ürünler kampanyalı satılacak. Sizde tüm bunları merak ediyorsanız katalogları ayrıntılı bir şekilde incelemeden bir yere ayrılmayınız. Soley Çift Kişilik Fitted Çarşaf 19,90 TL. Tek Kişilik Nevresim Takımı 49,90 TL. Çift Kişilik Yatak Örtüsü 109,90 TL. Bayan Polar Pijama Takımı 27,90 TL. Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 7,50 TL. Comfort Family 5’li Spor Çorap 12,90 TL. Simli ve ponponlu Atkı Bere-Seti 17,90 TL. Çocuk Mont 29,90 TL. Lisanslı Puf Yelek 39,90 TL. Erkek Çift Taraflı Kaşkol 9,95 TL. Termo tabanlı Kadın Kısa Bot 39,90 TL. Termo tabanlı Kız Erkek Çocuk Bot 29,90 TL. İşte merak edilen BİM aktüel 9-16 Kasım aktüel ürünler indirim listesi…
BİM 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU
Bim Aktüel Kataloğu 9 Kasım fırsatları arasında zengin içerikli ürünlerin olacağı her hafta yayınlanan kataloglardan belli oluyor. BİM aktüel indirimli ürün günlerinin dağılımını en iyi şekilde ayarlayarak vatandaşa sunabilmek için, marketimiz titiz bir çalışma ile kampanyasını hazırlıyor. Her zaman olduğu gibi standartlarını değiştirmeyip Cuma gününe en özel ürünlerinin yer aldığı kampanya ile başlangıç yapan BİM aktüel, rekabette ki yerini zirvede tutmaya çalışıyor. Bu hafta da 3 sayfalık katalog çıkaran bim aktüel, oto malzemelerinden ev gereçlerine, giyimden kişisel bakım ürünlerine ve teknolojik ürünlere kadar bir çok kategoride ürünü sizlere sunacak. Biz de belirttiğimiz bu katalog yayınlanana kadar dönemin kampanya kataloğunu inceleyelim.
BİM Yaklaşan kış mevsimi ile kırsalda ve müstakil evlerde yaşayan vatandaşların daha rahat banyo edebilmesi için şofben satışlarına da başladı. Oldukça güvenli ve uygun fiyata satılacak şofbenler 9 Kasım 'da satışa sunulacak. 2. Kataloğu incelediğimizde birbirinden muhteşem tencere, tava, bardak setleri ve mutfak malzemeleri yer alıyor. Sizlerde kampanyalar ve indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız 9 Kasım 2018 tarihinde BİM şubelerine uğramadan geçmeyin.
2 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ
BİM aktüel 2 Kasım indirim katalog listesinde neler var? BİM AKTÜEL 2 KASIM fırsat kampanyaları devamında bu hafta beklentilerinizi boşa çıkarmayacak aktüel ürünleri kendini fazlasıyla gösteriyor. Bim Küçük Ev Aletleri listesinde Fakir Kalite güvencesi ile 2 yıl garantili Saç Düzleştirici Tarak ve Fırça 109 TL. Fakir Saç Maşası 75 TL. Saç Kurutma Makinesi 49,90 TL. indirimle üstelik kredi kartına 6 taksit avantajı ile satışa sunulacak. BİM AKTÜEL Bu Hafta Tekstil grubunda ise Nano Teknoloji ile üretilmiş olan Brilant Halı 75 TL. Skoç Battaniye Çift Kişilik 24,90 TL. Skoç Battaniye Tek Kişilik 22,90 TL. Yumak set 3’lü 2 renk ve Yumak Set 3’lü set 5,95 TL. Züccaciye Ürünlerinin dev markasından kaliteli Kütahya Porselen Yemek Seti24 Parça 109 TL.LAVA Döküm Tava 42 TL. LAV Defne Kase 1,75 TL.Lav Alara 3’lü Meşrubat Bardağı sadece 5,95 TL. Gondol Mutfak gereçleri olarak tek fiyat avantajı ile 2,75 TL. Bimde Bu HaftaÇocuklarımız için harika ürünler 2 Kasım Cuma aktüeli ile karşımıza çıkan ürünler ise Hayvan Kostümlü Bebekler 9,95 TL. Lisanslı Oyun Çadırı 34,90 TL.Ayaklı Basket Potası 19,90 TL.Mini Çek Bırak Arabalarım 9,95 TL. Çılgın Suratlar Dev Sürpriz Yumurta 8,95 TL.
BİM HAKKINDA
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?
Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.
İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?
Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.
BİM ORTAKLIK YAPISI
Ortaklık Yapısı TL %
Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78
Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39
Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50
Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15
Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00
Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53
Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17
Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12
İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00
Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36
Toplam 303.600.000 % 100
BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.
BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.
BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ
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