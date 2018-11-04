BİM aktüel 9 Kasım 16 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 9 Kasım 16 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var? 9 Kasım BİM aktüel ürünler dopdolu. Peki 16 Kasım BİM aktüel ürünlerinde neler var? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM kataloğunda yer alıyor. BİM ‘Toptan Fiyatına Perakende Satış’ sloganıyla tüketicisini cezbetmeye devam ediyor. BİM bu haftaki yeni ürünlerini raflara dizdi. Raflı TV Ünitesi 149 TL. Klavyeli Pratik Kumanda 79 TL. Simfer Konvektör Isıtıcı 199 TL. Soley Tek Kişilik Fitted Çarşaf 17,90 TL. BİM tarafından hangi ürünler kampanyalı satılacak. Sizde tüm bunları merak ediyorsanız katalogları ayrıntılı bir şekilde incelemeden bir yere ayrılmayınız. Soley Çift Kişilik Fitted Çarşaf 19,90 TL. Tek Kişilik Nevresim Takımı 49,90 TL. Çift Kişilik Yatak Örtüsü 109,90 TL. Bayan Polar Pijama Takımı 27,90 TL. Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 7,50 TL. Comfort Family 5’li Spor Çorap 12,90 TL. Simli ve ponponlu Atkı Bere-Seti 17,90 TL. Çocuk Mont 29,90 TL. Lisanslı Puf Yelek 39,90 TL. Erkek Çift Taraflı Kaşkol 9,95 TL. Termo tabanlı Kadın Kısa Bot 39,90 TL. Termo tabanlı Kız Erkek Çocuk Bot 29,90 TL. İşte merak edilen BİM aktüel 9-16 Kasım aktüel ürünler indirim listesi…

BİM 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

Bim Aktüel Kataloğu 9 Kasım fırsatları arasında zengin içerikli ürünlerin olacağı her hafta yayınlanan kataloglardan belli oluyor. BİM aktüel indirimli ürün günlerinin dağılımını en iyi şekilde ayarlayarak vatandaşa sunabilmek için, marketimiz titiz bir çalışma ile kampanyasını hazırlıyor. Her zaman olduğu gibi standartlarını değiştirmeyip Cuma gününe en özel ürünlerinin yer aldığı kampanya ile başlangıç yapan BİM aktüel, rekabette ki yerini zirvede tutmaya çalışıyor. Bu hafta da 3 sayfalık katalog çıkaran bim aktüel, oto malzemelerinden ev gereçlerine, giyimden kişisel bakım ürünlerine ve teknolojik ürünlere kadar bir çok kategoride ürünü sizlere sunacak. Biz de belirttiğimiz bu katalog yayınlanana kadar dönemin kampanya kataloğunu inceleyelim.

BİM Yaklaşan kış mevsimi ile kırsalda ve müstakil evlerde yaşayan vatandaşların daha rahat banyo edebilmesi için şofben satışlarına da başladı. Oldukça güvenli ve uygun fiyata satılacak şofbenler 9 Kasım 'da satışa sunulacak. 2. Kataloğu incelediğimizde birbirinden muhteşem tencere, tava, bardak setleri ve mutfak malzemeleri yer alıyor. Sizlerde kampanyalar ve indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız 9 Kasım 2018 tarihinde BİM şubelerine uğramadan geçmeyin.

2 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

BİM aktüel 2 Kasım indirim katalog listesinde neler var? BİM AKTÜEL 2 KASIM fırsat kampanyaları devamında bu hafta beklentilerinizi boşa çıkarmayacak aktüel ürünleri kendini fazlasıyla gösteriyor. Bim Küçük Ev Aletleri listesinde Fakir Kalite güvencesi ile 2 yıl garantili Saç Düzleştirici Tarak ve Fırça 109 TL. Fakir Saç Maşası 75 TL. Saç Kurutma Makinesi 49,90 TL. indirimle üstelik kredi kartına 6 taksit avantajı ile satışa sunulacak. BİM AKTÜEL Bu Hafta Tekstil grubunda ise Nano Teknoloji ile üretilmiş olan Brilant Halı 75 TL. Skoç Battaniye Çift Kişilik 24,90 TL. Skoç Battaniye Tek Kişilik 22,90 TL. Yumak set 3’lü 2 renk ve Yumak Set 3’lü set 5,95 TL. Züccaciye Ürünlerinin dev markasından kaliteli Kütahya Porselen Yemek Seti24 Parça 109 TL.LAVA Döküm Tava 42 TL. LAV Defne Kase 1,75 TL.Lav Alara 3’lü Meşrubat Bardağı sadece 5,95 TL. Gondol Mutfak gereçleri olarak tek fiyat avantajı ile 2,75 TL. Bimde Bu HaftaÇocuklarımız için harika ürünler 2 Kasım Cuma aktüeli ile karşımıza çıkan ürünler ise Hayvan Kostümlü Bebekler 9,95 TL. Lisanslı Oyun Çadırı 34,90 TL.Ayaklı Basket Potası 19,90 TL.Mini Çek Bırak Arabalarım 9,95 TL. Çılgın Suratlar Dev Sürpriz Yumurta 8,95 TL.