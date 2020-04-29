BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 29 Nisan 2020 kataloğu yayınlandı!

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:40

BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM aktüel 29 Nisan kataloğunda; Çay makinesi 119 TL, 50 inç UHD uydu alıcılı TV 1.799 TL, M10 cep telefonu 1.199 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL, mikrodalga fırın 329 TL, 6’lı Aurora pasta tabağı 34,90 TL, Aurora ayaklı şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 29 NİSAN 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünlerini raflarına ekleyen BİM tarafından yapılan açıklamada bu hafta 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacağı için ürünlerin çarşamba günü satışa çıkarılacağını duyurdu. BİM aktüel ürünler kataloğunda televizyon, telefon gibi ürünlerin yanında ütü, mikrodalga fırın, gibi ürünler de yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayımlanıyor. 28 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda Borel antibakteriyel el dezenfektanı dikkat çekiyor. Dezenfektanın satış fiyatı 7,45 TL olarak açıklandı. 29 Nisan broşürü içerisinde ise çay makinesi 119 TL, 50 inç UHD uydu alıcılı TV 1.799 TL, M10 cep telefonu 1.199 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL, mikrodalga fırın 329 TL, 6’lı Aurora pasta tabağı 34,90 TL, Aurora ayaklı şekerlik 12,50 TL fiyatı ile yer alıyor.

A101, BİM, ŞOK, MİGROS 3 GÜN KAPALI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs dahil bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Alınan karar kapsamında 1 Mayıs 2020 Cuma günü A101, BİM, ŞOK, Migros 09.00/14.00 saatleri arası açık olacak. 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde de tamamen kapalı olacak.