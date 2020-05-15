BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 15 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu

15 Mayıs 2020 Cuma 10:41 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 10:41

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her cuma raflarını yenileyen BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM marketin aktüel indirimli ürünleri bugün itibariyle satışa sunuldu. BİM bu hafta özellikle bebek ürünlerinde indirim yaparak bayan müşterilerin yüzünü güldürecek ürünlere yer verdi. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 15 Mayıs 2020 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler haberimizde.

BİM'de bu hafta 15 Mayıs 2020 kataloğu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı 13 Mayıs Çarşamba günü raflarda yerini aldı.

BİM 15 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa çıkan indirimli ürünler kataloğu belli oldu. 15 Mayıs tarihinden itibaren BİM raflarında indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin arasında; Akıllı şarj desteği sunan, micro usb çıkışlı ve 2 yıl garantili Philips 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. Termal akım korumalı, 3 adet USB girişli, yüksek ısıya karşı dayanıklı olarak üretilmiş, 2 yıl garantili PoloSmart Akım Korumalı Priz 39,90 TL. Kaymaz rubber silindire sahip, 190 metreye kadar çekim mesafesi ile dikkat çeken, 3 tuşlu kullanım imkanı sunan Philips Kablosuz Mouse 49,90 TL. Optik sensörlü, 105 tuşlu, Türkçe Q kalvyeye sahip, 10 metre çekim kapasiteli ve 2 yıl garantili Philips Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL'den satılıyor.

BİM 15 Mayıs 2020 kataloğunda; Android işletim sistemine sahip, 8 çekirdek işlemcili, çift sim kartlı, 32GB dahili hafızalı ve 13MP arka kameralı, yüz tanıma özellikli, 2 yıl garantili Realme C2 Cep Telefonu 999 TL. Windows, MAc ve Linux işletim sistemlerine uyumlu, modern ve şık tasarımı ile dikkat çeken verilerinizi güvenle saklamanıza yardımcı olacak Intenso 1 TB Taşınabilir Harddisk 229 TL. Dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinde de kullanabileceğiniz, rubber kaplamalı, 10 metre çekim mesafeli ve 2 yıl garantili Trax Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlere çok sayıda tekstil ürünü eşlik ediyor. Casilda Home Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı 39,90 TL. Farklı renklerde Mini Sırt Çantası 16,90 TL. Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 23,50 TL. Gezer’den Figürlü Çocuk Terliği 10,90 TL. Erkek Klasik Keten Ayakkabı 24,90 TL. Kadın Şık Terlik 17,90 TL.

Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir olma özellikleri ile dikkat çeken Ev İçi Paspas 8,95 TL. Kadın Lastikli Babet Ayakkabı 14,90 TL. Erkek Bantlı Terlik 17,90 TL. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan, ABS ham maddeden üretilmiş, dahili şifreli kilit sistemine sahip, su geçirmez özellikli Büyük Boy ABS Valiz 105 TL.