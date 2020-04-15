BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 17 Nisan 2020 aktüel indirim kataloğu

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:19

BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM aktüel kataloğunda; Sony Bravia FULL HD LED Televizyondan, Güral Porselen 57 parça yemek takımına, çocuk bisikletinden cep telefonuna, züccaciyeden ev tekstil ürünlerine kadar tüm ürünlerde indirim yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun bu hafta yayınlanan indirim listesi

BİM 17 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler kataloğu belli oldu. 17 Nisan tarihinden itibaren BİM raflarında indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin arasında; Entegre HD uydu alıcılı, dahili Wİ-Fi özellikli, X-Reality PRO işlemcili ve 2 yıl garantili Sony Bravia 50″ FullHD Smart Led TV 2999 TL, Android 9.0 işletim sistemine sahip, ekran içi parmak okuyuculu, 128 GB dahili hafızalı, 8 çekirdek işlemcili, yüz tanıma özellikli ve 2 yıl garantili Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2599 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğunda; Bluetooth ve Wi-Fi özellikli, 32GB dahili hafızalı, Android işletim sistemli, ince metal kasası ile ön plana çıkan Hometech Alfa 8mB Tablet Bilgisayar 399 TL, Philips 10000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL, Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 69,90 TL, Powerbanklı ve fanlı PUBG Joystick 29,90 TL, Mobil Gaming Kulaklık 39,90 TL, İOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu, hava sabitleme özellikli, otomatik kalkış ve iniş yapabilen, 2 yıl garantili Smart Drone Corby Zoom Pro 189 TL, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL, Soley Güpürlü-İncili Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL, Çift Kişilik Pike 89,90 TL. Lüks Yastık 59,90 TL, Çift Kişilik Lüks Yorgan 169 TL, Jakarlı Kadife Yüz Havlusu 9,95 TL, İşlemeli Aksesuar Sandığı 29,90 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL, Kumtel Mini Fırın 159 TL, şık ve ergonomik tasarımı ile dikkat çeken, 79 dB ses seviyesi ile çalışan, toz torbasız ve yıkanabilir filtreli Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

A101, BİM, ŞOK, MİGROS BU HAFTA SONU AÇIK OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda en çok merak edilen A101, BİM, ŞOK, Migros 17 nisan cuma gecesi saat 24.00'de itibari ile kapalı olacak. Sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kapalı olacak olan marketler 20 Nisan Pazartesi'den itibaren yeniden açılacak.