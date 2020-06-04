İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7653
  • EURO
    7,5812
  • ALTIN
    369.848
  • BIST100
    109049
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BİM aktüelde bu hafta neler var? 5 Haziran 2020 BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu
Ekonomi

BİM aktüelde bu hafta neler var? 5 Haziran 2020 BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı ve Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler katalogları yayınlandı. Peki BİM'e bu hafta neler geliyor? Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'BİM aktüelde bu hafta neler var?' sorusuna yanıt arıyor. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta da uygulanan indirim müşterilerin yüzünü güldürecek. BİM aktüelin 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğun haberimizde.

04 Haziran 2020 Perşembe  10:29 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 10:29
ABONE OL

BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta geniş yelpazede üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta porselen yemek takımları ve tava çeşitleri geliyor. Bu hafta BİM aktüel 5 Haziran 2020 indirim kataloğunda; Elektrik süpürgesi ve Televizyon dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimler haberimizde. İşte bu hafta BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu

BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor. Çocuklar için oyuncak ve nevresim takımları da BİM aktüel ürünler arasında yer alıyor.

BİM aktüelin bu hafta yayınlanan kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti, Emsan Granit Tava 26 cm, Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti, Emsan 7 Parça Granit Set, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen 48 Parça 12 Kişilik Dekorlu Yemek Takımı, LAV Tekli Dondurmalık, Paşabahçe Şeffaf Kapaklı Sürahi, Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere, Ekmeklik ve çok daha fazlası yer alıyor. 

İnanılmaz anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken yılan saldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.