BİM aktüelde bu hafta neler var? 5 Haziran 2020 BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu

BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta geniş yelpazede üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta porselen yemek takımları ve tava çeşitleri geliyor. Bu hafta BİM aktüel 5 Haziran 2020 indirim kataloğunda; Elektrik süpürgesi ve Televizyon dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimler haberimizde. İşte bu hafta BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğuBİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor. Çocuklar için oyuncak ve nevresim takımları da BİM aktüel ürünler arasında yer alıyor.BİM aktüelin bu hafta yayınlanan kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Silikon Elyaf Yastık, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike, Comfort Family Kadın Pijama Takımı, 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri, Eğitici Puzzle 30 Parça, Pilsan Kaydırak, Oyun Hamuru Seti, Emsan Granit Tava 26 cm, Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti, Emsan 7 Parça Granit Set, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen 48 Parça 12 Kişilik Dekorlu Yemek Takımı, LAV Tekli Dondurmalık, Paşabahçe Şeffaf Kapaklı Sürahi, Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere, Ekmeklik ve çok daha fazlası yer alıyor.