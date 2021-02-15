15 Şubat 2021 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:08

Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM 16 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıdadan vitanminlere varıncaya kadar birçok üründe sürpriz indirim var. BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler arasında; Sirke, pekmez, vitamin çeşitleri, pastil ve kış çayları gibi ürünler indirimli olarak satoışa sunulacak. İşte BİM Salı günü indirimlerinde bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu.

BİM 16 ŞUBAT 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Salı günü indirimlerinde bu hafta şarküteri ve süt ürünlerindeki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Bitkisel Pastil, Vitamin Kapsül, Zencefil, Zerdaçal, Bitki Çayı, İlikli Kemik Suyu, Keçi Boynuzu Özü gibi bağışıklığı güçlendirici ürünler uygun fiyatla raflardaki yerini alacak.

Kühne 250 ml Sirke 6,50 TL

Lipton 20'li Bitki Çayı 6,50 TL

Destan 80 gr Zencefil 7,50 TL

Destan 115 gr Zerdaçal 6,50 TL

Vitavoon Vitamin Kapsül 16,90 TL

Meksmar 24'lü Bitkisel Pastil 4,95 TL

Melis 190 ml Sarımsak Turşusu 9,95 TL

Eker 4×100 gr Probiyotik Yoğurt 7,50 TL

Knorr 480 ml İlikli Kemik Suyu 13,90 TL

Meysu 1 Litre Antioksidan İçecek 5,95 TL

Konorr 480 ml Kelle Paça Çorbası 15,90 TL

Pınar 500 ml Denge D Vitaminli Süt 4,75 TL

Hünnap 640 gr Keçi Boynuzu Özü 2,90 TL

Koska 200 gr Probiyotik Lifli Helva 6,95 TL

Pınar 500 ml Multi Laktozsuz Kakaolu Süt 6,95 TL

Balparmak 7×7 gr Apitera Propolis Yoğun Bal 19,90 TL

Kara Mürverli 20×1,5 gr C Vitaminli Destek Çayı 11,90 TL

BİM Salı günü indirimlerinde yeni kampanya döneminde geçerli olacak ikinci sayfada yer alan ürünler bu hafta PINAR markası ile büyük ilgi görecek ürünlerden oluşuyor.

BİM'de bu hafta Salı günü;

Pınar 400 gr Labne 13,90 TL

Pınar 700 gr Tereyağı 47,90 TL

Pınar 350 gr Taze Peynir 14,90 TL

Pınar 600 gr Tost Peyniri 27,90 TL

Pınar 4×1 Litre Yarım Yağlı Süt 21,90 TL

Pınar 110 gr Gurme Hindi Füme 6,95 TL

Pınar 500 gr Baton Hindi Salam 10,90 TL

Pınar 1 Litre Denge Laktozsuz Süt 6,95 TL

Pınar 500 ml Proteinli Laktozsuz Süt 6,50 TL

Pınar 60 gr Aç Bitir Dana Macar Salam 4,50 TL

Pınar 50 gr Aç Bitir Fıstıklı Hindi Salam 2,75 TL

Pınar 1000 gr Yarım Yağlı Süzme Peynir 26,90 TL

Pınar 200 gr Dana Fermente Kangal Sucuk 15,90 TL

Pınar 250 gr Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket 7,95 TL'den satışa sunulacak.