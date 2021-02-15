15 Şubat 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:48

ŞOK marketler zincirinin bu hafta için hazırlanan fırsat kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günleri aktüel ürünler raflarını yenileyen ŞOK'ta bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu çarşamba satışa sunulan ŞOK aktüel ürünler arasında; Yüz Temizleme ve Masaj Seti, Elektrikli Süpürge, Havuzlu Toplu Kaydırak Seti, Pijama Takımları, 6 Parça Tencere Seti ve tava koruyucu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'a bu hafta başka neler geliyor? İşte ŞOK 17 Şubat 2021 kataloğu

ŞOK 17 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında; Elektronik ürünler, kişisel bakım, kıyafet, temizlik ürünleri, çocuklar için oyuncaklar uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK markette bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden tekstil ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; Sinbo Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, Kadın Pijama Takımı, Banyo Paspas Takımı, farklı boylarda Çelik Tencere, Balık Tavası ve Bebek Bezi çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Sinbo Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 349 TL, 5 adet değiştirilebilir başlığa sahip, sivilce, akne ve siyah noktaları giderebilen Yüz Temizleme ve Masaj Seti 32,95 TL, çocuk Kitap çeşitleri 5,99 TL, Havuzlu Toplu Kaydırak Seti 179 TL, Tekli Arabalar 8,95 TL, Gezegenler Glow Sticker 9,99 TL, Gokidy Eğlenceli Tavalar 16,95 TL, Banyo Paspas Takımı 44,95 TL, 2'li El Yüz Havlusu 13,50 TL, Visco Ortopedik Yastık 29,95 TL, Erkek Oduncu Gömlek 29,95 TL, İpeksi dokusuyla dikkat çeken Saten Gecelik 39,95 TL, Saten Sabahlık 59,95 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 44,95 TL, Kadın Peluş Çorap 799 TL'den satışa sunulacak.

Haftanın fırsatlarında ayrıca; Çelik Tencere 79,90 TL, Çelik Köfte Tepsisi 24,95 TL, Büyük Sütlük 19,95 TL, Çelik Karnıyarık Tencere 99,90 TL, Balık Tavası 64,90 TL, Saklama Kabı 10,95 TL, 3'lü Tava Koruyucu 6,99 TL, 6 Parça Tencere Seti 169,90 TL, Familia 6'lı Havlu sadece 9 TL'den satılacak.

BİM 16 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Gıda ve temizlik malzemelerinde ise; Sleepy 3'lü Natural Bebek Bezi çeşitleri 74,90 TL, Sellepy Antibakteriyel Islak Havlu 9,95 TL, Pril Klasik Limon 19,25 TL, Namet Dana Fermente Sucuk ise 23,90 TL yerine sadece 14 TL, Çaykur Rize Turist Çay 31,50 TL, Vernel 2'li Fırsat Paketi 28,90 TL, Pantene Şampuan ve Saç Kremi çeşitleri 16,90 TL, Arko Krem 6,71 TL, Arko Yağlı Krem 3,71 TL, Sleepy Natural Soft Mega Paket 19,90 TL, Cif Sprey Ultra Hız 11,95 TL ve daha fazlası Çarşamba günü ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta Şubat'ın 23'üne kadar geçerli olacak olan temizlik ürünü fırsatlarını satıyor. Sayfanın dikkatlere gark olan ürünleri arasında bebek bezleri, Cif sprey ultra hız temizleme ürünleri, diş fırçaları, Vernel ürünleri indirime giriyor.