A101 18 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: A101'e bu hafta neler gelecek?

16 Şubat 2021 Salı 12:56 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:56

A101 18 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğunda Toshiba 43" Full HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, SEG A++ Çamaşır Makinesi, Reeder M10s Plus Tablet, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Çalışma Masası, 4 Raflı Kitaplık, 3 Kapaklı Gardırop ve Çamaşır Kurutmalık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki A101'e bu hafta başka neler gelecek?

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü için hazırlanan kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında JWIN Mobil Uyumlu Mikroskop, JWIN Metal Katlanır Büyüteç, Sinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı, Cem Nero Midi Ürünler, Samsung Mikrodalga Fırın, Sunny Maharet El Blender Seti, Ahşap Kesme Tahtası / Kahve Tepsisi, Paşabahçe Generation Kase Takımı 7 Parça, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Piranha Duvar Şarjı, Dunlop Bay Kol Saati Çeşitleri yer alıyor. İşte A101 18 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu.

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası, elektronik eşya, cep telefonu, tablet, tava çeşitleri, kamp sandalyesi ve masası gibi birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM 16 Şubat 2021 Salı aktüel ürünler satışta! ŞOK 17 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Reeder Tablet M10S Plus 999 TL, SEG Çamaşır Makinesi 1699 TL, 2 yıl garantili HI-LEVEL Ultra HD Android Smart Led TV 3599 TL, Mobil Uyumlu Mikroskop 89,95 TL, Metal Katlanır Büyüteç 16,95 TL, Reflektörlü Motorcu Çantası 34,95 TL, Dunlop Bay Kol Saati çeşitleri 49,95 TL,

Papilla 3'lü Tava 69,95 TL, Cem Nero Midi Ürünler 32,50 TL, Sinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TL. Safir Kase 7,50 TL. Trend Saklama Kabı 7,95 TL, Ahşap Kesme Tahtası 6,95 TL, Suya dayanıklı Ahşap Kahve Tepsisi 6,95 TL. Nofrost Saklama Kabı 6,50 TL, Metaltex Buzdolabı Sebzelik Matı 4,95 TL, Sarımsak Ezici 6,95 TL. Rooc Bıçak çeşitleri 5,95 TL, Lisanslı Süt Şişesi 3,95 TL. Lisanslı Pipetli Cam Bardak 4,95 TL, Lisanslı Cam Mama Kavanozu 3,50 TL, 18 Şubat 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Kadife Salon Halısı, Ksdife Kaymaz Halı ve Çorap çeşitleri gibi tekstil ürünleri de yer alıyor.

Ayrıca; Youtube, Netflix ve Prime Video gibi platformları destekleyen, Wireles Display sayesinde telefon ve bilgisayarınızın ekranını kablo kullanmadan yansıtabileceğiniz 3 yıl garantili Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2999 TL, 16GB dahili hafızalı, yüz tanıma özellikli, 8MP arka kameralı reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, Mikrodalga Fırın 579 TL, Maharet El Blender Seti 169 TL, Şarjlı Su Pompası 39,95 TL, prilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 79,95 TL, Çamaşır Kurutmalık 99,95 TL, Piranha Silikon Tabancası 24,95 TL, Canlı Çiçek Çuha 2,25 TL, Dijital Banyo Baskülü 55 TL'den satışa sunulacak.

A101'e Mobilya ve kamp ihtiyaçları kapsamında gelen ürünler arasında; Çalışma Masası 99,95 TL. Moda 4 Raflı Kitaplık 99,95 TL. Metal kulplara sahip 3 Kapaklı Gardırop 349 TL. Taşıma kılıflı Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 54,95 TL. Bardak koyma hazneli, askılı taşıma çantası ile birlikte satışa sunulan Katlanabilir Kamp Sandalyesi 62,95 TL, Piranha Havya Kalemi 24,95 TL,

Oyuncak ve çocuklar için gelen ürünler arasında; Oyuncak Müzikal Set 29,95 TL, Oyuncak Yazar Kasa 37,95 TL, Tahmin Etme Oyunu 19,95 TL, Oyuncak Fileli Havuz Topu 19,95 TL, Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 13,95 TL, Oyuncak Market Arabası 32,95 TL, Çocuk Gelişim Kitapları 5,95 TL, Dünya Yıldızları Kitapları 4,95 TL ve çok daha fazlası yer alıyor.