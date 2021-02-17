17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler geliyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Müşteriler BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusuna yanıt arıyor. BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünlerde; Televizyon, Philips Powerlife Buharlı Ütü, İçerisinde tost makinesi, blender seti, Çay makinesi ve Türk kahvesi makinesinin yer aldığı Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi uygun fiyattan ihtiyacı olan müşterilere satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 19 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında; Dijitsu 55" UHD Smart Televizyon, Philips Powerlife Buharlı Ütü, Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Kumtel Cam Davlumbaz, Keysmart Nofrost Buzdolabı, Keysmart Nofrost Buzdolabı, Kiwi Süt Ayran Köpürtücü, Singer El Dikiş Makinesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü, Tekerlekli Askılık, PUBG Oyun Seti, Yer Sofrası, PUBG Komando Tüfeği, PUBG Dart Atan Strike, PUBG Oyun Kaskı, Bardaklı Başucu Sürahisi, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı, Temperli Oval Fırın Kabı Çeşitleri, Kirli Çamaşır Sepeti, Akordiyon Midi Düzenleyici, Kapaklı Deterjanlık, Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

Elektronik ve beyaz eşya grubunda yer alan ürünler ise şu şekilde: ARM Dahili Wi-Fi modülü olan, Android işletim sistemli ve 2 yıl garantili Dijitsu 55″ UHD Smart TV 3399 TL, 4 Ürün 1 arada Çeyiz Paketi olarak sizlerin tercihine sunulacak olan Blender Seti -Türk Kahvesi Makinesi-Çay Makinesi-Tost Makinesi dörtlü muhteşem Set 899 TL, Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV 3,399 TL, Keysmart Key 430 Nofrost Buzdolabı 2,499 TL, A+ enerji sınıfında Keysmart Key 330 Buzdolabı 1,799 TL, KUMTEL marka 2 yıl garantili Kumtel Cam Davulumbaz 299 TL, elektrikli ısıtıcı 129 TL, 2 adet pil ile çalışan Süt/Ayran Köpürtücü 28,90 TL, Philips Powerlife Buharlı Ütü 269 TL, Tek ip ile düz dikiş yapabilen, kot dikebilme özellikli Singer El Dikiş Makinesi 59,90 TL.

Bim aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz. Rooc Tek Fiyat Bıçaklar 6,95 TL. Luminarch 36cm Tamperli Oval Fırın Kabı 39,90 TL. Chef's Granit Efektli Sosluk 19,90 TL. Paşabahçe 2'li Kare Borcam Seti 29,90 TL. Metal katlanır ayaklara sahip, darbelere karşı korumalı PVC kenarları ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Kenar Bantlı Premium Yer Sofrası 49,90 TL. Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi 13,90 TL. Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 5,95 TL. İnci Peynirlik 4,95 TL. Lav Kapaklı Cam Saklama Kabı 3,95 TL. Lav Kahve Yanı Su Bardağı 9,95 TL.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mobilya ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor. 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL. 2 yıl garantili Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 179 TL, Silikon elyaf dolgulu 2'li Desenli Yastık 24,90 TL, 2'li Kapitoneli Yastık Alezi 12,90 TL, Farklı renk ve desen seçenekleri ile satılacak olan Sofra Bezi 5,95 TL, Farklı renklerde Çamaşır Sepeti 39,90 TL, Çamaşır Selesi 19,90 TL, Kapaklı Kutu 22,90 TL. Kapaklı Deterjanlık 9,95 TL. Dikiş Ansiklopedisi 19,90 TL, 3 adet dikiş iğnesi ve 10 farklı renkte ipliğin yer aldığı 10'lu Makara Seti 6,95 TL, Mutfak Havlu Seti 12,90 TL.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, cam set üstü ocaktan züccaciye ürünlerine, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makinesinden giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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