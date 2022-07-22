BİM 29 Temmuz 2022 aktüel kataloğundaki ürünler satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma Türk kahvesi makinesi, kavanoz çeşitleri, çok amaçlı organizer ve televizyon çeşitlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Elektrikli bisiklet 6.999 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 29 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 29 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Zeytin Esintisi konseptinde; Masa örtüsü, runner, su şişesi, tabak, sepet ve mutfak halısı satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan televizyon çeşitleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğundaki 4 farklı televizyon; Dijitsu 65″ Ultra HD Televizyon 7,499 TL, Dijitsu 58″ Android Televizyon 6,999 TL, Dijitsu 32″ Ready Uydu Alıcılı Led Tv 1,999 TL, Sunny tarafından 2 yıl garantili Woon 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 1,999 TL fiyattan müşterinin alımına sunulacak.

Ayrıca; Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza, son teknoloji özellikli 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 3,099 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında olacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 29 Temmuz 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 29 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; JBL C50 Kulaklık 119 TL, Mini BT Speaker 65 TL, Tefal Buharlı Ütü 699 TL, Toplam 4 fincan kapasitesine sahip, çift emniyet sistemi ışıklı ve sesli uyarı özelliği 2 yıl garantisi ile Arnica köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 445 TL'den satılacak.

BİM'de bu haftanın öne çıkan ürünlerinde; 3-4 saat şarj süresi, 16″ alüminyum jantlı, tek şarjla 25-35 km sürüş mesafesine sahip 2 yıl garantili kredi kartına peşin fiyatına 9 taksit imkanı ile alabilceğiniz Kuba Elektrikli S15 Bisiklet 6,999 TL'den satışa sunulacak.

Bu cuma; Evde Sebze Yetiştirme Seti 19,50 TL, Evde Sebze Yetiştirme Seti Yeşillik Grubu 19,50 TL, Beton Saksıda Yapay Çiçek 19,50 TL, Gaz Lambası 69 TL fiyatıyla BİM raflarında yerini alacak.

BİM aktüel kataloğunun züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Chef's Pro Cam Kapaklı Sahan 109 TL, Bonera Cam Kapaklı Emaye Tepsi 175 TL, Bonera Güveç Tava 199 TL, Bonera Güveç Tencere 249 TL, Bonera Güveç Karnıyarık Tenceresi 249 TL, Çok Amaçlı Organizer 42,50 TL, Dekoratif Cam Kase 34,50 TL, Karma Mutfak Gereçleri 22,50 TL, Lav 12 Parça Gravürlü Çay Seti 69 TL, Lav Gai 3'lü Meşrubat Bardağı 42,50 TL, Lav Artemis Kase 7,50 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 7,75 TL fiyatıyla yer alacak.

Bim Aktüel 29 Temmuz 2022 kataloğunda yer alan müşterilerinden büyük ilgi görecek çok sayıda aktüel ürünler arasında Tesktil ve Giyim grubunda fırsatlar ise; Dertsiz Masa Örtüsü 89 TL, Dertsiz Runner 32,50 TL, Mutfak Halısı 2'li Set 79 TL, Su itici özellikli kumaşı ile Çok Amaçlı Sepet 24,50 TL, Gezer Tek Fiyat Karma Yazlık Terlik 34,50 TL, Kadın Trend Spor Ayakkabı 79 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu içerisinde Çocuklar yine unutulmamış. Oyuncak grubunda; Taşıyıcı Tırlar 79 TL, Şehir Başlangıç Setleri 99 TL, Dev Sürpriz Yumurta 32,50 TL, Eva Yazı Tahtası 25 TL, Lisanslı 2 Yapboz Bir Arada 29,50 TL, Yapboz 150 Parça set 29,50 TL, Hafıza Oyunu 35,50 TL, Etkinlik Kitapları 9,50 TL, Boyama Kitapları 11 TL, Hikaye Kitapları 14,50 TL, olarak raflarda yerini alacak.

BİM 22 Temmuz 2022 aktüel ürünler satışta! BİM'e bu cuma neler geldi?