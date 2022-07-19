BİM'e bu hafta neler var? BİM 22 Temmuz 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 22 Temmuz 2022 aktüel kataloğundaki ürünler satışa sunuldu. BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, tekstil, mutfak eşyaları ve giyim grubunda ürünler gelecek. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Teknolojiden, elektrikli ev aletlerine, çok amaçlı modern ev ürünlerinden, züccaciye ve mutfak ürünlerine, Ev tekstili ürünlerinden giyim ürünlerine kadar birçok ürün var. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 22 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 22 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca züccaciye, oyuncak, mobilya ve ev teksitli ürünleri Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 22 Temmuz 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 50″ Android Tv 4.999 TL, Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Fonksiyonel özellikleri ile göz olduran Polosmart Akıllı Bileklik 99 TL, Polosmart Kablosuz Işıklı Speaker 119 TL, Polosmart Şarj Data Kablosu 34,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Philips FC9330 Süpürge 1.599 TL, Seramik tabanlı, 200 gr buhar, 5.2 bar pompa basıncıa sahip olan 2400 watt Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 1.150 TL, Philips Erkek Bakım Seti 199 TL, Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL, Kağıt toz torbalı, dar alan başlığı, 12 litre toz hazneli Karcher Islak Kuru Elektrikli Süpürge 999 TL, Pencere Emniyet Kilidi 14,50 TL'den satılacak.

Bim Aktüel 22 Temmuz 2022 kataloglarında bulunan bir diğer fırsatta ise Ofis Bazaar Aynalı Makyaj Masası 599 TL, Ofis Bazaar Beyaz Duvar Rafı 99 TL, Ofis Bazaar Beyaz Orta Sehpa 359 TL,Ofis Bazaar Beyaz Tv Sehpası 399 TL, Ofis Bazaar Beyaz Zikzak Kitaplık 249 TL, Ofis Bazaar Beyaz Zigon Sehpa Seti 399 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de; Uzay Temalı Halı 120×180 cm 199 TL'den, Uzay Temalı Kırlent 40×40 cm 32,50 TL'den, 3D Uzay Puzzle 39,50 TL, Art Craft Uzay Hamur Seti 79 TL ve Redka Banzuki Space Kutu Oyunu 99 TL, Redka Q Bead Zeka Oyunu 19,50 TL ve Beta Kids İlk Kitaplarım 9,50 TL olarak raflarda yerin alacak.

BİM'de bu cuma züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Chef's Kızartma Tenceresi 119 TL, Kütahya Porselen 12 Parça Rölyefli Porselen Fincan Takımı 149 TL, Alpina 10'lu Meyve Bıçağı 59 TL, Tefal Resist İntense Wok Tava 249 TL, Tefal Resist İntense Krep Tava 199 TL, Lav Defne 375 cc Servis Tabağı 9,50 TL, Lav Defne 230 cc Servis Tabağı 7,50 TL, Salata Kasesi 19,50 TL, Kapaklı Silikon Buzluk 12,50 TL, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 37,50 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki Tesktil ve Giyim grubunda fırsatlar ise; Molinella Beyaz Armürlü Çift Kişilik Nevresim Takımı 399 TL, Kız Tshirt 39 TL, Çocuk Şort 39 TL, Baskılı Laptop ve Evrak Çantası 39,50 TL, Papatya Desenli Spor Ayakkabı 79 TL, Gezer Sunshine Kadın Terlik 59 TL, Moda Desen Yolluk 99 TL, Moda 2'li Desen Banyo Paspası 79 TL, Karanlıkta Parlayan Tek Kişilik Nevresim Seti 275 TL, Uzay Temalı Halı 199 TL, Uzay Temalı Kırlent 32,50 TL,

BİM 22 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu içerisinde çocuklar yine unutulmamış eğitici ve öğretici özellikleri ile dikkat çeken bu fırsat ürünlerinde; Makas Seti 2'li 25,50 TL, Lisanslı Top 32,50 TL, Karma Oyuncaklar 39,50 TL, Beşikte Bebek 69,50 TL, Masa Maçı Oyunu 99 TL, Martı Çocuk En Güzel Çocuk Masalları 5,75 TL'densatılacak.

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