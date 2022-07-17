BİM'de bu Salı neler var? BİM 19 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 19 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe hijyen grubunda, atıştırmalık, içecekler ve temizlik ürünlerinde indirimler var. BİM'e bu hafta Dimes %100 meyve suyu 14,50 TL'den satılacak. Ayrıca soğuk kahve ve buzlu çay çeşitleri de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta bebek bezlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Banyo Kesesi, Oje, Saç Maskesi, Tonik, Maskara, Kil Maskesi, Tuvalet Kağıdı, Islak mendil, bebek bezi, Sıvı Arap Sabunu, Tıraş Bıçağı, Şampuan ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 5 Temmuz 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 19 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunun ilk sayfasında Temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde; Yüz Kesesi 9,50 TL, Banyo Kesesi 12,50 TL, Golden Rose Oje 8,50 TL, Kese – Sabunluk 14,50 TL, Gliss Saç Maskesi 42,50 TL, Garnier 200 ml Tonik 34,50 TL, Golden Rose Maskara 22,50 TL,

Islak 30'lu Havlu Banyo 15,50 TL, Işıl 500 ml Köpük Sabun 14,50 TL, Claderm 20 ml Kil Maskesi 4,75 TL, Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 27,50 TL, Dermokil 15 ml Simli Maske 7,50 TL, Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 26,50 TL, Islak 30'lu Havlu 15,50 TL, Miss 1 Litre Sıvı Arap Sabunu 17,50 TL, Gilette Çift Bıçaklı Tıraş Bıçağı 18,50 TL, Golden Rose 430 ml Şampuan 27,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra temizlik malzemeleri yer alıyor. Bim Aktüel Ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Vileda 5'li Tırtıklı Temizlik Bezi 19,50 TL, Golden Rose 430 ml Saç Kremi 27,50 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,75 TL,

Blue 3 Hybrid Üç Bıçaklı Tıraş Bıçağı 59 TL, Garnier 50 ml Nemlendirici Krem 42,50 TL, Garnier 200 ml Yüz Temizleme Jeli 36,50 TL, Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketleri 149 TL, Signal White Now 75 ml Diş Macunu 19,50 TL, Venus Smooth Üç Bıçaklı Kadın Tıraş Bıçağı 85 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki atıştırmalık ve içecek çeşitleri kapsamında; Kayın Gazoz 4,50 TL, İçimino Aromalı Süt 4,25 TL, Cappy 1 Litre Limonata 9,50 TL, Tariş 250 gr Kuru Üzüm 7,75 TL, My Coffee Soğuk Kahve 8,75 TL, İçim 200 ml Tam Yağlı Süt 4,25 TL,

Dimes %100 Meyve Suyu 14,50 TL, Simbat 125 gr Turna Yemişi 22,50 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Sucuk 24,50 TL, Link 200 ml Çilek Aromalı İçecek 3 TL, Lays 193 gr Patates Cipsi Sade 14,50 TL, Vivident 33 gr Ahududulu Sakız 7,50 TL, Biscolata 110 gr Portakallı Gofret 7,50 TL ve Teatone Buzlu Çay Demle-Soğut 8,75 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Ozmo Ogopogo 6×30 gr Çilekli Kek 16,50 TL, Meysu 200 ml Meyve Nektarı Karışık 4,50 TL, Oreo 157 gr Frambuaz Kremalı Bisküvi 19,50 TL, Dimes 1 Litre Meyveli İçecek Ekşi Elmalı 13,50 TL, Sırma 6×200 ml Elma Aromalı Maden Suyu 19,50 TL,

Patito 150 gr İncecik & Kabuklu Patates Cipsi 9,75 TL, Haribo 130 gr Ekşi Tropik Meyveli Yumuşak Şeker 8,75 TL, Sırma Damla Sakızı Aromalı 6×200 ml Maden Suyu 19,50 TL ve Buono Dolce 100 gr Çilek&Turna Yemişli Çikolatalı Draje 16,50 TL'den satışa sunulacak.