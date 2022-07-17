ŞOK 20 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Oyuncu klavyesi, 3 farklı monitör, yine oyuncular için hazırlanmış bilgisayar kasaları, kulaklık ve ekran kartı uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca bebekler için hurç çeşitleri ve bebek güvenlik ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 20 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bebek ürünleri, oyun aksesuarları, Oyuncak ve Temel ihtiyaç grubundaki çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta minikler için hazırlanmış mükemmel ürünler var.

ŞOK 20 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki bebek ürünlerinde; Organik Pamuk Bebek Fitted Çarşaf 19,95 TL, Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL, Şeffaf Maşrapa 6,99 TL, Şeffaf Kova 34,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL, 4'lü Bebek Ağız Silme Bezi 9,99 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 4,99 TL, Tutacaklı Sulu Silikon Diş Kaşıyıcı 19,95 TL ve Neşeli Çıngırak 24,95 TL fiyatla satışa sunuluyor.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanmış bir diğer kampanyada emzikler bulunurken 2'li, 3'lü hurçlar uygun fiyattan satılacak. Mini Boy Desenli Hurç 19,95 TL, Maxi Boy Desenli Hurç 24,95 TL, 2'li Ortodontik Damaklı Emzik 19,95 TL, Pilsan Eğitici İlk Adım Arabası 249,90 TL, Pilsan Rocket Bloklar 49,95 TL, Pilsan Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 149,90 TL, Puzzle 59,95 TL, Cars Arabalar 24,95 TL ve 500 ml Colarado Dijital Göstergeli Termos 119,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için hazırlanmış eğitici ve öğretici ürünlerde; Fisher-Price markalı Hayvan Temalı Dişlikler 14,95 TL, Köpeğin Oyun Macerası 119,95 TL, Eğitici Masalcı Tırtıl 199,90 TL, Yuvarlak Mama Tabağı 16,95 TL, Gokidy markalı Çiftlik Oyun Hamuru Seti 39,95 TL, Rakamlı Yer Karosu 39,95 TL, Akrobatik Adamlar 49,95 TL ve 40 cm Bez Bebek 39,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta oyunseverler için çeşitli ürünler yer alıyor. Bilgisayar bileşenleri kapsamında; AMD REYZEN işlemcili 16 GB DDR4, 500 GB SSD diskli freedos işletim sistemli Gamers Arena Sagnal PC 12,799 TL, Gamer Arena Sagnal Pro PC 14,799 TL, Gamers Arena Sagnal Shooosh Süper PC 11,699 TL, Gamers Arena Sagnal EcoPlus Gaming PC 7,299 TL, Gamers Arena Sagnal Hell Gaming PC 4,599 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta satışa sunulacak olan "Gamer" ürünlerinin devamında; Performax Baltazar Gaming RGB 7.1 Kulaklık 199 TL, Zotac 8GB Twin Edge OC Ekran Kartı 6,399 TL, İnca RGB Gaming Klavye ve Mouse Seti 249 TL, Samsung 27″ Full HD Çerçevesiz LED Monitör 2,799 TL, ViewSonic 32″ Multimedi Çerçevesiz Tasarım Monitör 3,199 TL, performax 27″ Curved Full HD Monitör 3,099 TL olarak yer alıyor.