A101'e bu hafta neler var? A101 21 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta için hazırlanan katalogta bahçe ürünleri öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta, Televizyon çeşitleri, beyaz eşya, mutfak eşyaları, bebek-yetişkin kıyafetleri ve bahçe ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 21 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 21 Temmuz perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Teknoloji, züccaciye, gıda, bebek bezi, ev tekstili, giyim ve küçük ev aletlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, Vantilatör, cep telefonu, kulaklık, akıllı saat, Mutfak ürünleri, Züccaciye ve elektrikli bisiklet indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 21 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor.

Toshıba 65″ Ultra HD Smart TV 9,499 TL, Toshıba 58″ Ultra HD Smart TV 7,599 TL, Samsung 40″ Full HD Smart TV 5,699 TL, 4K ultra HD ve Smart tv, dahili uydu ve wifi, wirelles display Hı-Level 39″ HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 3,099 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 21 Temmuz 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikli, 4 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.52″ Hd ekran 8 çekirdekli işlemci Android 11 işletim sistemli Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 1899 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 69,95 TL, Piranha Akıllı Saat 149 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 79,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektrikli ev aletlerinde muhteşem ürünler var. Beliva Midi Fırın 549 TL, Kiwi El Blender Seti 269 TL, Kiwi El Mikseri 139 TL, Aprilla Saç Maşası 129 TL,Arzum Çay Makinesi 399 TL, Rubenis Ayaklı Vantilatör 399 TL, Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL, Feliz Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 159 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet fırsat ürünü yer alıyor. SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 4499 TL, Çift kapılı 451 litre iç hacimli SEG 483 No-Frost Buzdolabı 5999 TL, SEG DD 2451 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta bahçe için hazırlanmış ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Metal Oturma Grubu 3.999 TL, Askılı Salıncak 1.799 TL, Olea Yatarlı Salıncak 3.699 TL, Gölgelikli Salıncak 649 TL, Lüks Katlanabilir Plaj ve Piknik Sandalyesi 139,95 TL, Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 119,95 TL,

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 119,95 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj ve Piknik Sandalyesi 119,95 TL, Kamp Taburesi 39,95 TL, Volta VB7 Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, Bisiklet 26″ Jant 1.099 TL, Merdiven 3 Basamaklı 299,95 TL fiyatıyla ihtiyacı olan müşterileri sevindirecek.

A101 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda; Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 165 TL, Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi 145 TL, Brita Maxtra ve 2'li Yedek Filtre 99,95 TL, Vakumlu Yemek Kabı 49,95 TL, Yuvarlak 3'lü Mikrodalga Tencere 29,95 TL, Metal Mutfak Gereçleri 29,95 TL,

Keramika Çerezlik Çeşitleri 9,95 TL, Silikon Buzluk 12,95 TL, Kahve Bardağı 2'li Takım 9,95 TL, Hazneli Rende 12,95 TL, Sarımsak Ezici 9,95 TL, Cem 2'li Nero Tava Seti 99,95 TL, Papilla Ragnar 3'lü Tava Seti 149,95 TL, Cem Nero Mermer Görünümlü Marble Mini Ürünler 39,95 TL, Cem 3'lü Nero Tava Seti 149,95 TL'den satılacak.

A101 kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 39,95 TL, Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 49,95 TL, Kurulama Bezi 2'li Takım 11,95 TL, Brillant Bebek Nevresim Takımı 99,95 TL, Silk&Blue Bebek Kısa Kollu Şortlu Pijama Takımı 34,95 TL, Silk&Blue Erkek Bebek Tişört-Şort Takımı 34,95 TL,

Silk&Blue Kız 2'li Bebek Sıfır Kol Penye Elbise 59,95 TL, Silk&Blue Kız Bebek Tişört-Şort Takımı 34,95 TL, Silk&Blue Kız Bebek Dantelli Çıtçıtlı Body Atlet 15,95 TL, Silk&Blue 2'li Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 29,95 TL, Silk&Blue 2'li Bebek Yarım Kollu Çıtçıtlı Body 39,95 TL, Silk&Blue 3'lü Bebek Patik Çorap 9,95 TL, Bebek ve Çocuk Garson Boy Şapka 22,95 TL, DoReMi Bayan Seamless Hamile Taytı 69,95 TL'den yer alacak.

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