BİM'de bu cuma neler var? BİM 30 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 Haziran 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta züccaciye ve bebek ürünleri öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 30 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü elektronik grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 30 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; TLC markası ile 2 yıl garantili 4K ultra dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve Youtube, Netflix, Premie video, exxen, blue tv uygulamalı Android özellikli TLC 50 İnç Uydu Alıcılı Google TV 8,999 TL, OPPO markası ile 2 yıl Türkiye servis garantili 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 8 çekirdek işlemcili Oppo A55 Cep Telefonu 5,399 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev aletleri grubunda; Kumtel Kule Tipi Vantilatör 649 TL, Düşük ses seviyeli, 5 kanatlı şeffaf pervaneli, ayarlanabilir başlık, 3 kademeli hız ayarlı Kumtel Ayaklı Vantilatör 399 TL, Phılıps Sakal Düzleştirici 319 TL, Masaüstü Şarjlı Fan 99 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'in 30 Haziran – 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında büyük ilgi görecek ürünlerin devamında Polisan Tavan Boyası 259 TL, Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 199 TL, Polisan Ecoline İç Cephe Rulosu 29 TL,

Polisan Kestirme Fırçası 32,50 TL, Polisan Şerit Metre 39 TL, Polisan 8M Şerit Metre 79 TL, Boyacı Spatula 14,90 TL, Pencere Emniyet Kilidi 29,90 TL, Şifreli Asmalı Kilit 34,90 TL, Derz Kazıma Aparatı 14,90 TL, Çalı Fırçası 24,90 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM'de bu cuma en çok talep gören diğer ürünler ise Bebek Ürünleri ile Tekstil ve Giyim grubunda yer alıyor. Piere Cardin Ana Kucağı 1299 TL, Kanz Mama Sandalyesi 249 TL, Bebek Arabası Sinekliği 22,50 TL, Bebek Ağız Mendili 19,75 TL, Bebek Müslin Omuz Bezi 17,50 TL, Bebek Müslin Örtü 49 TL, Tekli Karma Bebek Body 25 TL,

Bebek El Çıngırağı 89 TL, Bebek-Çocuk Şapka Çeşitleri 49,50 TL, Benim İlk Motorum 159 TL, Eğitici Akıllı İlk Telefonum 119 TL, Tren Seti 99 TL, Kapüşonlu Erkek Kolsuz Sweat 79 TL, Erkek Şort 75 TL, Kadın Sporcu Büstiyer 75 TL fiyattan yer alıyor.

Bim 30 Haziran Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise ev tekstili oluyor. BİM'de tekstil ve giyim grubunda hazırlanmış ürünlerin devamında; Kadın Kapri Tayt 75 TL, Erkek Tshirt 77,50 TL, Erkek Şort 77,50 Tl. Jel Spor Tabanlıklı Kadın-Erkek Terlik 39,50 TL, Ayakkabı Bağcığı 9,50 TL, Büyük Beden Viskon Kapri Pijama Takımı 159 TL,

Kadın Kapri Ev Giyim Takımı 159 TL, Kadın Viskon Bluz 77,50 TL, Erke Şortlu Pijama Takımı 159 TL, Kadın Viskon Pantolon 99 TL, Kadın-Erkek Şapka Çeşitleri 65 TL, Kadın-Erkek-Çocuk Terlik Çeşitleri 59 TL, Hasır Görünümlü Kadın Terlik 49,50 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. Bim Aktüel 30 Haziran 2023 kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta kampanya listesindeki ürünleri; Bonera Karnıyarık Tenceresi 149 TL, Bonera Derin Tencere 199 TL, Bonera Tava 119 TL, Bonera Granit Ezme Tava 149 TL, Benante Yaldızlı Standlı Porselen Kahve Fşncan Takımı 379 TL, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 44,50 TL, Okyanus Şeffaf Kahvaltılık Saklama Kabı 22,50 TL, Silikon Airfreyer Kabı 19,50 TL,

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. 30 Haziran Bim Kataloğundaki Oyuncaklarda; Oyuncak Kutusu 65 TL, Yapboz 2'li Set 49 TL, Hafıza Oyunu 49 TL, Şekilli Boyama ve Aktivite Kitapları 17,50 TL, Oyuncak Yüzen Balıklar 19,50 TL, Barbie Kariyer Bebekleri 89 TL, Kapaklı Pipetli Bardak 9,75 TL, Luna Evcil Hayvan Oyun Seti 84,50 TL, Oyuncak Arabalı Feribot 89 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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